Antonio Rossi señala lo que pocos han visto de Anita en la final de 'Supervivientes'

La final de 'Supervivientes' dejó a Anita Williams en cuarta posición. La joven era una de las favoritas para ganar, pero cayó en un televoto contra Montoya y Borja González. Este puesto en la edición de 'Supervivientes' ha sido comentado en directo por los colaboradores de 'Vamos a ver'.

"Enhorabuena para Anita, ya puede estar contenta", rompía el hielo Joaquín Prat. "Ha sido una gran concursante y me dio pena que no estuviese entre los tres finalistas, porque me hubiera gustado verla. Ha sido muy completa, aunque quizás sus malas formas la han perdido en alguna ocasión, y nos ha dado de todo", añadía Adriana Dorronsoro.

"Ha sido muy completa, pero dentro de diez años recordaremos esta edición como la de Montoya y Anita. Ni nos acordaremos del nombre de Borja González. Como titular tiene muchísima más fuerza la derrota de Anita y Montoya que la victoria de Borja", sentenciaba Alessandro Lequio.

| Mediaset

"Creo que a Montoya y Anita les ha venido bien no ganar porque seguramente, si hubiesen ganado, la gente hubiese cuestionado que fuesen los ganadores. Creo que era mejor quedar así porque ellos aún tienen tramas para rato", decía Pepe del Real en 'Vamos a ver'.

Por su parte, Antonio Rossi destacaba el cuarto puesto de Anita en 'Supervivientes': "La vi decepcionada por haber caído la primera, ella está absolutamente decepcionada". "Creo que no, está contenta con el concurso que ha hecho. Y el público que ve 'Supervivientes' es distinto porque los ganadores siempre son del perfil de Borja González y no con uno más mediático como el de Anita y Montoya".

"Anita tiene que sentirse ganadora porque llegó a este concurso con una imagen muy deteriorada de su paso por 'La Isla de las Tentaciones'. Solo ha mejorado en todo, en la percepción que la gente tiene de ella, en su relación con Montoya, que creo que los dos se han dado cuenta de la realidad. Solamente ha ganado con este concurso", sentenciaba Sandra Aladro.

"Creo que Ana es más que Ana y Montoya. Es una tía humilde, noble, que lo ha dado todo en las pruebas. Cuando la eliminaron dio una lección de humildad y tranquilidad que chapó", concluía Alexia Rivas el debate de 'Supervivientes' en 'Vamos a ver'.