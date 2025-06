Anita y Montoya aclaran si están juntos tras su polémico paso por 'Supervivientes'

A lo largo de 7 meses, la historia entre Anita Williams y Montoya ha mantenido a la audiencia pegada a la pantalla. La pareja ha sabido enganchar al público con sus idas y venidas, pasando del amor al odio en cuestión de minutos. Sin embargo, escasas horas después de terminar 'Supervivientes', saltaba la noticia: supuestamente, los ex-participantes de 'La Isla de las Tentaciones' ya no se hablaban. Esta noche, durante un intenso debate final, Anita y Montoya han aclarado si siguen juntos tras el concurso.

Alexia Rivas fue la encargada de soltar la bomba sobre el estado de la parejita estrella de Telecinco. Según la periodista, Montoya había dejado de responder los whatsapps de la que fue su ex-pareja. Una información que otros compañeros fueron ampliando a lo largo del día, apuntando a un distanciamiento provocado por la familia de él. Según desvelaba 'Vamos a Ver', habrían pillado a los familiares del sevillano criticando duramente a Anita, asegurando que "no valía nada".

Por supuesto, unas palabras que Sandra Barneda ha querido aclarar con los dos protagonistas. La presentadora ha hablado primero con Anita Williams, que se encontraba muy seria en el plató. "El 80% es verdad y el otro 20% está mal explicado", aclaraba la concursante sobre estas informaciones.

Hablan los protagonistas

Según apuntaba la ex-participante de 'Supervivientes', todavía seguía asimilando todo lo ocurrido y desvelaba sentirse decepcionada con Montoya. Además, ha aprovechado para aclarar cómo ha vivido el concurso junto a Montoya y como esto le ha afectado. "Yo venía de 'La Isla de las Tentaciones' que ya le decepcioné y no quería volver a decepcionarle. He seguido haciendo mi concurso pero sí que era todo el rato mucha preocupación por como estaba", apuntaba ella ante las acusaciones de que el sevillano se había cargado su concurso.

A continuación era el turno de Montoya, que se mostraba mucho más sereno de lo que se ha mostrado en su paso por Honduras. "Yo estoy muy tranquilo, que para que yo diga esto...", iniciaba el de Utrera. "Creo que es normal que cuando salga quiera estar con mi familia", seguía él, aclarando que él entró a 'Supervivientes' para olvidar, perdonar y sanar. "Y lo he conseguido", narraba.

Sin embargo, las chispas han saltado con la entrada de Montoya a plató. Allí el joven ha vuelto a explicarse, asegurnado que "no está pasando nada de lo que se está hablando". Según el de Utrera, cada uno se fue con su familia y no mantuvieron el contacto. Para Anita guardaba también bonitas palabras, asegurando que estaba "preciosa".

Unas palabras que no convencían a la presentadora, que le cortaba tajantemente. "¿Pero se lo dices ahora porque estás en un plató y quieres quedar bien?", apuntaba Sandra, muy crítica. Aunque Montoya aseguraba que no, su ex-pareja desvelaba que habían mantenido un momento de tensión durante la tarde. "Me has dicho que te había decepcionado y que había visto cosas", desvelaba la superviviente.

Tensión en el plató de 'Supervivientes'

"Me contaron que han salido audios muy fuertes que ha sacado su defensora", confesaba entones el ex-concursante de 'Supervivientes'. Montoya se mostraba finalmente sincero y desvelaba el motivo de su distanciamiento. Se refiere a los audios que se filtraron del sevillano criticando a Vier, su defensor durante el concurso.

Anita defendía que nadie de su entorno había sido el encargado de filtrar esos videos y volvían a exponerle el motivo por el que estaba dolida. "Yo el día después de la final recibo un mensaje del equipo de que deje las maletas de Montoya en recepción", desvelaba. También confesaba haberse sentido ignorada por él durante las horas posteriores.

Tras un cruce de acusaciones que no llegaban a nada, la catalana ha terminado confesando que mantuvieron sexo en Playa Misterio y que está harta. "Yo también tengo familia y ya me da igual si me deja de hablar", sentenciaba ella, entre lágrimas y visiblemente dolida. Por su parte, el joven no dejaba de repetir que le parecía "muy rastrero" lo que estaba sucediendo.

Con mucho debate todavía por delante, queda clara una cosa: Anita y Montoya ya no están juntos. A pesar de haberse convertido en "una familia" en Honduras, la vuelta a la realidad lo ha echado todo por tierra y vuelven al enfrentamiento. La pareja está condenada a no entenderse, dejando a una Anita rota por el distanciamiento con el que creyó su gran apoyo durante 'Supervivientes'. "Yo me rindo, quiero ser feliz", se rompía Montoya, también entrando en brote y rompiendo a llorar.

Un enfrentamiento que ha levantado todo tipo de opiniones en plató. Entre ellos la de Pelayo Díaz, enemigo acérrimo de Montoya, que ha llegado a asegurar que a él "no le importa Anita". También lo ha sentenciado Marta Peñate, que le ha achacado que siga victimizándose por lo sucedido en 'La Isla de las Tentaciones'.