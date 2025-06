Alexia Rivas dice lo que muchos piensan por la expulsión de Pelayo de 'Supervivientes'

La expulsión de Pelayo Díaz ha sorprendido a todos los espectadores de 'Supervivientes'. A las puertas de la final, el estilista ha sido el menos votado por la audiencia, siendo superado en última instancia por Álvaro Muñoz Escassi. El plató de 'Vamos a ver' ha debatido sobre la expulsión de Pelayo Díaz, con opiniones muy divididas.

El debate en 'Vamos a ver' ha arrancado tras la emisión de un vídeo en el que Pelayo Díaz habló con su madre tras ser expulsado de 'Supervivientes'. "Ya puede estar orgullosa porque ha sido un grandísimo superviviente y un pedazo de concursante", decía Joaquín Prat. "Me sorprendió porque yo esperaba a Escassi en el duelo final, me sorprendió, pero es verdad que en los últimos días y semanas Pelayo se ha pasado de frenada", añadía Antonio Rossi.

"Venden la piel del oso antes de cazarla y ellos ya se ven en la final. En un concurso de este tipo parece que la convivencia no cuenta, pero cuenta, una estrategia equivocada pasa lo que le ha pasado a Pelayo. Ha sido un grandísimo superviviente, pero se ha pasado de frenada en muchas cosas", sentenciaba Carmen Borrego.

Por su parte, Alexia Rivas ha defendido acérrimamente a Pelayo Díaz: "Para mí ha sido el mejor sin duda. Ha sido el concursante más completo porque ha dado tramas, ha discutido, ha dicho lo que tenía que decir, ha pescado... A mí que gane una persona que no sabe hacer ni una caña de pescar en 'Supervivientes' es como si gana un programa de cocina alguien que no sabe encender la vitrocerámica".

"'Supervivientes' es algo más que hacer pruebas y tú lo sabes", interrumpía Kike Calleja el debate en 'Vamos a ver'. "Por esa regla de tres Makoke no tendría que estar ahí porque no ha hecho nada en toda la experiencia", opinó también Nuria Chavero. "Si vas a 'Supervivientes', que mínimo que por orgullo y amor a ti mismo saber hacer una caña de pescar, que aprendió Montoya antes de ayer", senteció con fuerza Alexia Rivas.

"Si fuera por muchos de los que están ahí, no como Montoya y Anita que dan vídeos, no tendríamos contenidos en toda la edición. La expulsión de Pelayo ha sido una curita de humildad porque se ha pasado de listo. A lo mejor se merecía haber salido Escassi antes que Pelayo, pero Montoya al menos ha cubierto el hueco que no hacen los demás", concluía Kike Calleja.