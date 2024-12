Una nueva encuesta dispara a la derecha pero con un toque de atención a Feijóo

Sin novedad en el frente. La última encuesta electoral muestra que el “muro” cambia de bando y ahora es la derecha la que suma mayoría absoluta. Como ya se ha explicado en otras ocasiones, esto obedece al crecimiento de Vox y a la espectacular caída de Sumar.

Los datos son de Hamalgama Métrica para Vozpopuli y están en la misma línea de los que NC Report traía la pasada semana. De entrada, el PP es el líder indiscutible con 151 escaños (34,9%), aunque este resultado no es del todo positivo porque el PP retrocede con respecto a sí mismo. Vox, en cambio, mejora sus resultados relativos y absolutos y se dispara hasta los 40 escaños.

Por el lado izquierdo, tampoco hay novedades: el PSOE se estanca en el entorno de los 117-120 escaños y Sumar se hunde sin remedio. Yolanda Díaz sufre una merma de 1,6-1,7 millones de votos y baja hasta los 9 escaños. Esto convierte a Sumar en el principal lastre para ‘Frankenstein’ y, de paso, convierte en inservible el crecimiento de Podemos.

Encuesta elecciones generales España Partido Escaños PP 151 PSOE 117 Vox 40 Sumar 9 Podemos 4 Otros 29 Fuente: Hamalgama Métrica para Vozpopuli

PP y Vox se necesitan

A nadie se le escapa que el líder del PP es un político de corte moderado y con un perfil ideológico modesto. Esto le ha llevado a mantener distancias con Abascal, sobre todo cuando la “estrategia del miedo” del PSOE con Vox se demostró eficaz. A partir de aquí, las desavenencias del PP con Vox han llegado al punto de romperse los gobiernos autonómicos que tenían en común.

Ahora bien, las últimas encuestas que se vienen publicando revelan que, en estos momentos, el escenario ‘post-sanchista’ más verosímil es una mayoría absoluta con Vox. Esto tiene una traducción ideológica clara: que la estrategia del centro de Feijóo no sirve para despegarse de Vox. Aunque a declaraciones a Vozpopuli, fuentes del PP dicen que esta estrategia da sus frutos poco a poco y que ya hay fugas del PSOE al PP (8,9%).

Además del “giro al centro” del PP, lo que también explica el crecimiento de Vox es que se desinfla el artefacto de Alvise Pérez. Según este sondeo, SALF no llegaría ni a conseguir representación parlamentaria (1,8%). Esto es muy habitual en formaciones políticas que carecen de una estructura orgánica eficaz. Con todos sus matices, la situación de SALF es parecida a la de Sumar: son partidos que crecen y se hunden sin términos medios.

Donde el PP sí que tiene un éxito absoluto es entre los nuevos votantes (los que no votaron y los que se estrenan). De todos los partidos es el que, con bastante diferencia, más pesca entre los nuevos votantes. En estos momentos, alrededor del 26% se decantaría por Feijóo, esto son más de 10 puntos de ventaja con PSOE y Vox.

El PSOE vive de vampirizar y Sumar rompe el castillo de naipes

Aproximadamente, a Sánchez le cuesta poco menos de un millón de votos todas sus maniobras, cambios de opinión y desgaste en general. A partir de aquí, se instala en un suelo electoral que no baja de los 115 diputados, en este caso, 117. Esta es una situación muy curiosa: la eventualidad de la caída de ‘Frankenstein’ lleva a que el PSOE se mantenga con vida gracias a vampirizar a los socios que igualmente necesitaría.

Por esta razón, el chotis electoral que bailan Sumar y Podemos no tiene mayor trascendencia si ‘Frankenstein’ en su conjunto no adquiere vida. Como decimos, Sumar pierde 18 diputados, que lleva a Podemos a conseguir 4 escaños (4,2%). Pero este colapso a la ‘izquierda a la izquierda del PSOE’ no tiene recorrido sin el paraguas del PSOE.

Y algo parecido ocurre con Junts y ERC, que se mueven un diputado arriba y otro abajo, respectivamente. Pero en la medida en que la coalición de gobierno no funciona, el procesismo pierde su capacidad de influencia en Madrid. Esto implica que los actuales acercamientos entre Junts y PP también podrían disolverse si al final es Vox la muleta para gobernar.