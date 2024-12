Una encuesta confirma el problema de la izquierda: el PSOE no remonta y Sumar se hunde

Más allá de las polémicas y las novedades constantes, la realidad electoral de España está el famoso “muro”. Se trata de una estrategia electoral que venía de lejos y que Sánchez acabó perfeccionando y adoptando. Su funcionamiento es tan simple como aislar al PP desde la izquierda, a cambio, eso sí, de pactar con una miríada de pequeños partidos.

El riesgo es de esta estrategia es que es de todo o nada: si falla un socio, falla todo. En este sentido, el Gobierno de Sánchez ha dejado un historial de votaciones agónicas y que se resuelven en el último minuto. Asunto diferente es que los socios de Sánchez - sobre todo, los socios procesistas - no puedan salirse de las amenazas simbólicas.

Por esta razón, los últimos sondeos que se han publicado representan un dolor de cabeza para Sánchez. Y el último de ellos, de NC Report para La Razón, vuelve a reflejar todas estas dinámicas y pone el foco en Sumar. Y es que la caída electoral de Yolanda Díaz desangra cualquier actualización de ‘Frankenstein’. ¿Cuál es el resultado fundamental de esta situación? Que el “muro” cambia de bando y ahora es PP y Vox los que sumarían mayoría absoluta.

Encuesta electoral España Partido Escaños PP 151-153 PSOE 116-118 Vox 37-39 Junts 8-9 Sumar 7-8 ERC 6 Bildu 6 PNV 6 Podemos 4 BNG 2 CC 1 UPN 1 Fuente: NC Report para La Razón

No es el PSOE: es Sumar

Si se repitieran elecciones, el PSOE retrocedería ligeramente y se quedaría en el entorno de los 116-118 escaños (una pérdida de 3-5 escaños). Este dato es fundamental porque apuntala una de las tendencias más discretas de la política española: y es que el PSOE no cae, sino que se estanca. Es decir, los socialistas hace mucho que se mueven entre el suelo y el techo que les corresponde dentro de ‘Frankenstein’.

Donde sí se aprecia un colapso absoluto es en Sumar, que en E-Notícies ya advertíamos que era un partido que por su propia organización interna iba a estrellarse. Y este último sondeo le arrebata a Yolanda Díaz unos espectaculares 1,7 millones de votos. Esto implica que Sumar perdería en estos momentos 23 escaños, pasando de 31 a 7-8.

Por su parte, Podemos no se sale de la órbita minoritaria por la que ha optado y que, en última instancia, no es más que una porción del pastel que deja Sumar. Así, los morados no se moverían de los 4 diputados que obtuvieron (dentro de Sumar) en las pasadas elecciones generales. En definitiva, que la ‘izquierda a la izquierda del PSOE’ colapsa por sus hipocresías internas y sus luchas de poder.

Feijóo crece y Abascal le aúpa

En comparación con el PSOE, el PP no haría otra cosa que amplificar su actual situación, es decir, aumentar su distancia como primera fuerza. En estos momentos, Feijóo pasaría de 137 a 151-153 escaños, que serían 35 más que el PSOE. Sin embargo, estos datos no son del todo positivos en Génova porque los últimos sondeos les daba aún más ventaja. En realidad, esto es cíclico y responde a las circunstancias del momento, como puede ser la DANA.

Y de la misma manera que Sumar arrastra al PSOE, Vox aúpa al PP. Los de Abascal son sin duda los más beneficiados en este sondeo, ya rozan los 40 escaños y crecen casi un 4% en intención de voto. Esto representa un crecimiento del entorno de los 4-7 escaños, que acabaría instalando una mayoría más que absoluta de la derecha (190-192 escaños).

Sin novedades en el procesismo: Junts le gana terreno a ERC

Los que también siguen instalados en su particular mundo son los procesistas. Con respecto a anteriores sondeos, no se observan novedades destacadas. Ambos partidos no se levantan de su suelo, pero Junts, eso sí, capitaliza el perfil maximalista que mantiene en Madrid. Es lo único que les ha quedado después de caer en la trampa de la amnistía, que ha llevado al éxito del PSC.

De este modo, los neoconvergentes podrían crecer hasta dos escaños (8-9) y los republicanos, en cambio, perderían un diputado. Pero esto está muy sujeto a lo que acabe ocurriendo con ERC, que es un partido que todavía está en el vestuario. Sin embargo, la tendencia histórica corrobora que el mediático perfil de Rufián no esconde el hecho de que ERC lleva perdiendo votos en el Congreso desde hace años.