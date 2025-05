'Supervivientes' vive su expulsión más decisiva entre gritos, lágrimas y una huida

Noche decisiva en 'Supervivientes', que vive una de sus galas más cruciales desde el inicio de la aventura. No solo por el impactante anuncio del inicio de la recta final, sino también por el duelo de expulsión que se ha vivido entre dos de sus protagonistas. Carmen Alcayde y Montoya, eternos aliados desde hace semanas, se han enfrentado al veredicto de la audiencia con un inesperado resultado.

Y es que la semana pasada iniciaba con unas de las nominaciones más duras de esta edición. Una nominación que viene directa de la mano de su gran enemigo en este juego: Pelayo Díaz. Como líder de la semana, el estilista tuvo el poder de desempatar y nominar a alguien directamente. Algo que le permitió enfrentar a Anita, Montoya y Carmen en una nominación titánica.

| Mediaset

Sin embargo, el pasado martes, Anita Williams se libraba de la expulsión en una tensa ceremonia de salvación. Esto dejaba el duelo entre Carmen Alcayde y Montoya, quienes han sido amigos y aliados desde el inicio de la aventura. Una nominación que ha dividido completamente a la audiencia, dando paso a uno de los duelos más igualados de esta edición.

Según Jorge Javier Vázquez, a gala abría con los porcentajes "a menos de un punto de distancia". Unos porcentajes que han ido variando durante todo el programa debido a los "miles de votos" de los espectadores. Un baile de porcentajes que ha terminado dándole la ventaja a uno de ellos, que no ha dejado de subir, distanciándose del otro nominado. En la última actualización del presentador, el duelo se situaba en un 51,3% contra 48,7%

Tensa expulsión entre gritos, lágrimas y una huida

Una nominación que ha causado la implosión de un trío que tantos momentos le ha regalado a esta edición de 'Supervivientes'. Con los nervios a flor de piel, los tres concursantes no han dejado de protagonizar pequeños rifirrafes a lo largo de la semana que han terminado explotando en La Palapa.

En un cruce de reproches, Montoya y Anita han terminado confesando que no terminan de comprender la actitud de su compañera de criticar a sus compañeros para luego acercarse amistosamente a ellos. Una opinión que ha dado paso a una tensa discusión entre las dos mujeres, que acaloradamente se han puesto los puntos sobre las ies. A su vez, la periodista ha asegurado que no creía que Anita Williams la quisiera, lo que ha provocado la huida de la joven catalana.

| Mediaset

"¿Cómo puede decir eso cuando he estado con ella desde el principio apoyándola?", se derrumbaba la joven, muy afectada. Anita ha tenido que abandonar la Palapa, donde ha estallado en lágrimas y suplicándole a Montoya que no se fuera. "Si te expulsan, me voy contigo", ha llegado a sentenciar la concursante.

Tras la tormenta, ha llegado la calma y Anita, Carmen y Montoya han logrado reconciliarse antes del temido momento: la expulsión. Finalmente, ha llegado el momento de conocer la decisión de la audiencia y los dos nominados se han puesto en pie. Con el 51,8%, el ganador del duelo ha sido Montoya, que se ha lanzado al suelo de la emoción.

Un momento lleno de emociones, donde han pasado de alegrarse por el salvado a llorar por Carmen, que esta noche termina su paso por 'Supervivientes'. "Gracias a cada uno de vosotros por lo que me habéis aportado en esta aventura", se despedía la periodista, muy emocionada.

La valenciana tenía palabras bonitas hasta para Pelayo y Damián, sus eternos enemigos a los que ha alabado "estar a la altura". Sin embargo, sus palabras más emocionantes han sido para sus dos grandes amigos: Anita y Montoya. "Anita, eres una mujer increíble y si le bajas dos puntos al tono puedes hacer cosas increíbles", sentenciaba ella. "Has tenido una vida muy dura pero ya no tiene que ser así", la animaba.

Y sus últimas palabras han sido para Montoya, su gran apoyo en el concurso. "Has sido mi concurso, has sido mi vida y gracias a ti me lo he creído. Muchas gracias", se despedía Carmen,´muy emocionada y poniendo punto y final a su aventura.