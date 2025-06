Makoke expresa lo que muchos piensan sobre el paso de Terelu por 'Supervivientes'

A pesar de su corta estancia en Honduras, Terelu Campos ha sido, sin duda alguna, una de las piezas fundamentales de este 'Supervivientes'. La colaboradora entró como fichaje bomba y, aunque no logró superar su misión, ha logrado dejar huella en una edición para el recuerdo. Una de sus principales tramas en el concurso ha sido su larga enemistad con Makoke, que ha terminado en tenso enfrentamiento en plató.

Las dos son rostros habituales de Telecinco y, a pesar de conocerse desde hace años, 'Supervivientes' ha puesto el último clavo en su relación. Lo que durante años fue una estrecha amistad ha derivado en una tensión evidente alimentada por años de reproches que han culminado en Honduras. A pesar de sus múltiples intentos por retomar la relación, por el momento la cosa está más fría que nunca.

Por ello, Makoke y Terelu Campos han vuelto a tratar de sanar su vínculo en el debate final del concurso, presentado por Carlos Sobera. Con 'Supervivientes' ya terminado, los concursantes de esta edición se han vuelto a reunir por última vez para zanjar sus cuentas pendientes. A pesar de que el programa empezaba con cordialidad, un pequeño video resumen de su paso por los Cayos Cochinos ha provocado momentos de mucha tensión entre ambas.

Makoke dicta sentencia sobre Terelu

Y es que la ex de Kiko Matamoros se ha pronunciado con un mensaje muy directo para su ex-amigas. "A mi me han cuidado mucho en la isla, pero a Terelu la han cuidado muchísima más que a mí", le achacaba Makoke, entre risas. Una puya directa a su compañera en referencia a las múltiples acusaciones de trato de favor en el concurso.

Y es que la hermana de Carmen Borrego ha tenido un paso por Honduras muy polémico. Recordamos que Terelu Campos entró con unas condiciones especialesque rápidamente hicieron saltar las alarmas entre la audiencia. También entre concursantes como Pelayo Díaz, que no dudaron en tacharla de prepotente y "señorita" por el trato que recibía del resto de concursantes. "Te hemos llevado el pescado a la boca" o "está acostumbrada a tener sirvientas" son algunas de las perlas con las que el estilista la definió.

"¿Entonces eran celos?", respondía la colaboradora, mostrándose muy irónica en su respuesta. También ha querido aclarar que Makoke nunca podría haberla decepcionado porque "no esperaba nada de ella". Según desvelaba la Campos, con los años ha aprendido a no tener expectativas en todos aquellos que no sean sus amigos íntimos.

Unas palabras que Makoke también ha refutado con una confesión. "Antes de ir al concurso nos escribimos y me dijiste que te daba mucho miedo, me pediste que te ayudara", desvelaba la tertuliana. "Te dije que te echaría una mano pero cuando vienes, no me haces ni caso", seguía acusando Makoke, visiblemente decepcionada.

Una acusación que Terelu ha respondido tajantemente, asegurando que no convivieron juntas al principio del concurso. Sin embargo, su relación no pudo sobreponerse de ese momento y tan solo fue empeorando en cada nuevo encuentro. De hecho, Makoke revelaba también una conversación que mantuvieron en Honduras, donde ambas pusieron las cartas sobre la mesa.

| Mediaset

"Cuando tuvimos aquella conversación yo quería arreglar cuentas pendientes y te pregunté si te habías portado bien conmigo. Me dijiste que sí y eso me dolió", sentenciaba la tertualiana, tajantemente. "En un momento de mi vida, tú no has estado a la altura y ya está", le recriminaba. "No voy a pedir disculpas en algo en lo que creo profundamente", zanjaba entonces la Campos, muy seria.