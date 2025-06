Emma García frena 'Fiesta' tras lo comentado de Borja González tras 'Supervivientes'

A pesar de haber llegado a su fin, 'Supervivientes' continúa generando debate en la parrilla de Telecinco. El conflicto entre Anita Williams y Montoya, que volvió a estallar en el plató durante el último debate, ha acaparado buena parte del tiempo en los programas posteriores. Pero en Fiesta, Emma García quiso recordar a todos que el verdadero protagonista del concurso fue otro: Borja González, flamante ganador de 'Supervivientes'.

De este modo, en 'Fiesta', las tensiones entre Montoya y Anita volvieron a ocupar la conversación. Emma introdujo el tema con claridad: "Montoya y Anita han sido dos de los protagonistas indiscutibles de esta edición de 'Supervivientes'. Aterrizaron en los Cayos Cochinos como pareja rota, desconcertaron a todos con sus idas y venidas, y esta semana intentaron arreglar sus rencillas en plató, ¿pero como han acabado? Como el rosario de la aurora".

Tras el vídeo resumen, Marieta criticó a Montoya por su falta de carácter, mientras que Kiko Jiménez se mostraba más empático: "Estás vulnerable y tú quieres escuchar a tu familia y amigos. Yo creo que necesitan tiempo, él bajar a Utrera y estar con su gente".

| Telecinco

Miguel Frigenti no dudó en señalar a Anita como parte del problema: "Lo que necesita Montoya es que no le ataquen por abrir la boca. Ahora la moda parece que es ir en contra de Montoya y lo que necesita es una persona que le sea leal porque Anita no lo ha sido".

A pesar de que la discusión se centró en la expareja, Ana Luque insistió en la necesidad de darles a ambos un respiro: "Montoya lo que necesita es espacio y tiempo para estar tranquilo tras haber sido el gran protagonista de esta edición". Emma García interrumpía: "Y Anita también ehhh", a lo que Marieta asentía: "Anita también y además ha sido la única mujer en llegar a la final y también hay que decirlo".

Fue en ese momento cuando Emma García se percató del gran ausente en el foco mediático: Borja González. Con gesto de sorpresa y cierto reproche, señaló en 'Fiesta': "Oye me estoy dando cuenta de una cosa, Montoya, Anita, Anita y Montoya. ¿Y Borja? Que ha ganado y ni siquiera le hemos felicitado".

| Mediaset

Aprovechó entonces para saldar esa deuda en directo: "Enhorabuena y felicidades. Y ojo a Escassi también hay que felicitarle que ha demostrado el tío una fortaleza física y mental impresionante".

No obstante, Miguel Frigenti no se contuvo y arremetió contra Borja González: "A mí no me ha gustado, creo que ha sido un ganador por descarte, ha sido un mueble". Sin embargo, Emma García zanjó la crítica con elegancia: "No estoy de acuerdo. Y es que además fue un sorpresón, fue una final impresionante".