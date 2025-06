Álex Adrover comparte el diagnóstico médico tras su dura lesión en 'Supervivientes'

Tras semanas de incertidumbre médica, Álex Adrover ya tiene respuestas. El actor, que se vio obligado a abandonar 'Supervivientes' a pocas semanas de la final, ha compartido con sus seguidores el parte médico definitivo de la lesión que lo apartó del reality. Aunque su salida fue un duro golpe, sobre todo al estar tan cerca del desenlace, la noticia que ha recibido ahora le permite mirar al futuro con optimismo.

Durante su estancia en 'Supervivientes', Álex Adrover sufrió una aparatosa lesión en la rodilla que encendió todas las alarmas. A su regreso a España, el concursante comenzó un proceso médico exhaustivo para determinar la gravedad del daño y valorar si tendría que someterse a una intervención quirúrgica. Hace apenas dos días, el actor se sometió a una resonancia decisiva.

Este mismo viernes, acompañado por su mujer, la actriz Patricia Montero, acudió al hospital para conocer el veredicto. La noticia no pudo ser más alentadora: no será necesario operar. La pareja, visiblemente aliviada, celebró la buena nueva en redes sociales, compartiendo con sus seguidores la alegría del momento.

| Mediaset

Aun así, Álex Adrover quiso aclarar que el proceso de recuperación será largo y exigente: "Aún así la rodilla está inflamada y hay mucho líquido". Es por ello que aún queda un largo proceso por delante tras su rotura en 'Supervivientes'.

El parte médico confirma que el actor sufre una rotura de tendón como consecuencia de una luxación de rótula, lo que ha provocado una importante inflamación y acumulación de líquido en la articulación. "Pero la semana que viene empiezo con la rehabilitación", anunció con entusiasmo.

De momento, deberá mantener la rodilla inmovilizada durante al menos dos semanas más. "Dentro de muy poco estaré como un roble y dentro de seis meses como un chaval de 20 años", explicó Álex Adrover. A lo que su mujer respondió entre risas: "Eso no te lo crees ni tú!". El propio actor reconoció entre carcajadas que, pese a no ser del todo realista, necesita repetirse ese tipo de frases: "Eso me lo digo yo, ¡pero me gusta!".