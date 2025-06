Joaquín Prat señala la verdad de la relación de Anita y Montoya tras 'Supervivientes'

La relación entre Montoya y Anita Williams sigue dando mucho que hablar en los platós de televisión. Tras su salida de 'Supervivientes', la pareja parece estar más separada que nunca. Un tema que ha sido debate en el plató de 'Vamos a ver' presentado por Joaquín Prat.

"Muchos de nuestros colaboradores han dicho hasta la saciedad que en el momento en el que estamos dos llegasen a España la cosa se iba a romper", arrancaba el debate Joaquín Prat señalando lo que ya se había dicho hace tiempo.

Por su parte, Carmen Borrego se posicionaba claramente: "Montoya quedó como un auténtico manipulador. Si tú no quieres nada, que está en su derecho, está dolido porque han ocurrido nunca cosas, pero déjala dentro también". "Anita me da muchísima pena, creo que ha querido recuperarlo y le ha fastidiado su concurso", sentenciaba la colaboradora de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"En el reality hemos visto que Montoya desde el minuto uno ha sido muy claro. Le ha dejado claro que estaba dolido, que no quería nada con ella, aunque ha ido evolucionando su relación, pero no creo que Montoya no haya sido sincero. Ella se ha hecho ilusiones, porque Anita fue a 'Supervivientes' a conquistarle, era su único objetivo", opinaba Nuria Chavero.

"Una cosa es lo que diga, pero otra lo que haga, y la estrategia de Montoya ha sido manipular a Anita", reiteraba Carmen Borrego. "Los últimos días en la isla, Montoya le dijo que quería pasar el verano con ella, que quería tener una vida juntos, que era el amor de su vida y que la quería. Todo eso era mentira, son mensajes contradictorios todo el rato para manipularla y Anita estaba ciega", añadía Giovanna González.

"Anita ahora tacha a Montoya de egoísta y dice que no ha sido capaz de poner a su familia en su sitio. Ha permitido que su familia le vapulease. Él venía decidido a pasar unos días este verano con su familia, pero también otros con Anita. Ha llegado aquí y su familia lo ha condicionado, sin ser capaz ni de enfrentarse a Anita", revelaba Pepe del Real.

"Veo la clara intención de colocarse en el papel de víctima que ella nunca fue y que ahora Montoya sea el verdugo. No creo que Montoya haya hecho nada. No la saludó efusivamente en maquillaje por la mañana es todo lo que puede decir Anita de él. El resto lo hemos visto cuando había una cámara delante: la ha cuidado, la ha defendido, se ha enfrentado a compañeros, la ha entendido, se acabaron los reproches... No sé que tiene que reprocharle Anita a Montoya", concluía el debate Sandra Aladro en 'Vamos a ver'.