Santi Acosta paraliza 'De Viernes' y estalla por lo ocurrido con José Antonio León

El ambiente en 'De Viernes' se tensó al máximo esta semana después de que Santi Acosta decidiera intervenir con firmeza en el conflicto que arrastran Carmen Alcayde y José Antonio León. La semana pasada, el colaborador protagonizó un momento muy criticado al animar al público para que llamara "migajera" a Carmen Alcayde tras su actitud con Montoya y Anita en 'Supervivientes'. La invitada se sintió atacada, pero fue durante la publicidad del último programa de 'De Viernes' cuando la situación escaló.

Según relató José Antonio León en pleno directo, Carmen Alcayde le recriminó fuera de cámaras aquel episodio. "Ha venido en publicidad a decirme una cosa que se habló la semana pasada en directo y, ahora, lo está utilizando para hacerse la víctima. Y me parece absurdo y me parece que has tergiversado totalmente el idioma que tenemos en tele", decía el colaborador de 'De Viernes'.

Sin embargo, esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en la emisión anterior, Santi Acosta no permaneció al margen. En cuanto escuchó relatar lo sucedido entre bambalinas, el presentador decidió interrumpir: "De todas maneras, José Antonio, te voy a pedir que no cuentes cosas que no puedas explicar del todo porque esto de estar delante o detrás... Vamos a dejarlo ahí".

| Mediaset

Lejos de recular, José Antonio León insistió: "Si quieres las explico". Sin embargo, Santi Acosta, ya visiblemente molesto, fue contundente: "No, no queremos que las expliques porque, si han pasado fuera, las dejamos fuera. No sé qué ha pasado ni lo quiero saber".

Por su parte, Carmen Alcayde rompió su silencio con una confesión que dejó claro el malestar que sigue arrastrando. "A lo mejor tengo un defecto, pero el otro día me molestó muchísimo que me dijeras migajera y que le dijeras al público que me insultara", explicaba entonces. En aquel momento, Carmen Alcayde fue humillada sin que nadie la defendiera desde la conducción de 'De Viernes'.

| Telecinco

Fue entonces cuando Santi Acosta hizo autocrítica, reconociendo que su silencio del viernes anterior fue un error: "Y ahí tienes toda la razón. Intervino Terelu, pero yo tuve que haber intervenido".

Sin embargo, la actitud de José Antonio León volvió a chocar con la sensibilidad del asunto: "No lo puedo consentir porque no era que el público le insultara. El público le estaba llamando eso e hicimos una broma porque ella en el drama es muy graciosa. Y, si no lo sabe aceptar, que no lo asuma, pero que no haga tanto el drama y no sobreactúe tanto".

A pesar de sus explicaciones, Santi Acosta reiteró que no fue apropiado lo que ocurrió en plató: "No, no, José Antonio. No estuvo bien dirigir al público contra una invitada. Intervino Terelu y yo lo hice mal porque me callé". Pero el colaborador trató de relativizar el asunto: "Cuando nos interesa, aceptamos las bromas; y cuando no nos interesa, no aceptamos las bromas".

Ahí fue cuando Santi Acosta, visiblemente cansado del cruce, zanjó la discusión con una frase que marcó el tono definitivo del programa. "Normalmente la dirección y el presentador es el que marca los límites. La línea llega hasta aquí y hoy llega hasta aquí", concluía.