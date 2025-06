Críticas a 'Tu Cara Me Suena' tras unas desafortunadas palabras de Lolita a Yenesi

La duodécima edición de 'Tu cara me suena' no deja de generar titulares, y no solo por sus actuaciones musicales. El talent show está viviendo uno de los cursos más tensos que se recuerdan, marcado por conflictos en directo y quejas en redes sociales. Ahora, el epicentro de la tormenta mediática vuelve a ser Yenesi y su enfrentamiento con parte del jurado de 'Tu Cara Me Suena'.

Hace unas semanas, Yenesi abandonaba el plató de de 'Tu Cara Me Suena' tras expresar su descontento con las puntuaciones que recibía. Su salida desató una oleada de reacciones que no tardaron en viralizarse antes incluso de que la gala se emitiera en abierto.

Ahora, la polémica ha dado un nuevo giro. En la gala que Antena 3 emitirá este viernes, y que algunos ya han podido ver en atresplayer, se produce un cara a cara entre Yenesi y Lolita Flores que ha vuelto a dividir a la audiencia. Tras su imitación de Isabel Pantoja, la concursante recibe un largo mensaje de la cantante y actriz, que empieza con un tono aparentemente conciliador: "Ha habido bastantes malos entendidos y te lo quiero aclarar".

| Atresmedia

"Me molestó mucho tu actitud de aquel día que te enfadaste y te fuiste. Como eres muy joven Yenesi yo ese día te lo perdoné porque creo que todavía te queda mucho que aprender en la vida y sobre todo en esta profesión", continúa, visiblemente molesta por lo ocurrido semanas atrás.

"Yo no tengo nada absolutamente contra ti. Simplemente, lo único que me hubiera gustado oír es un perdón públicamente. No a nosotros, sino a tus compañeros, a la gente que había en plató y a esos que hay al otro lado de la cámara", añadía Lolita en 'Tu Cara Me Suena'.

Sin embargo, lo que ha terminado encendiendo la conversación en redes es la parte final de su intervención, donde hace referencia directa a la identidad de género de Yenesi. "Tú tienes una condición con la que tienes que dar ejemplo a esos niños y niñas que están sufriendo porque tienen una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo tienes que volver a hacer", soltaba Lolita.

El comentario ha sido interpretado por buena parte del público como una presión injusta sobre Yenesi por su condición de mujer trans.Muchos consideran que el mensaje transmite la idea de que una persona trans debe comportarse siempre como modelo ejemplar, un estándar que no se exige al resto.

Algunos usuarios cuestionaban que se haya decidido emitir el momento sin cortes, calificándolo de "vergonzoso". La controversia ha escalado hasta el punto de que Tinet Rubira, productor ejecutivo de 'Tu Cara Me Suena' y director de Gestmusic, ha contestado a las críticas. "Vergüenza sería cortar a Lolita o no dejarle expresar su opinión", afirmó en redes sociales.

"Creo que Lolita Flores le habla desde la experiencia y el cariño. Así lo percibió Yenesi. A partir de aquí, que cada uno piense y opine, con educación, lo que considere" añadió.