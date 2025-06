La actuación de Melani en 'Tu Cara Me Suena' que ha hecho llorar a Lolita

La última entrega de 'Tu Cara Me Suena' vivió uno de sus momentos más conmovedores gracias a la actuación de Melani García.La joven artista valenciana sorprendió al público y al jurado con una interpretación delicada y emotiva de "Caresse sur l’océan", el tema principal de la película "Los chicos del coro". La puesta en escena, con la participación del coro infantil de la Escola de Música Praeludium de Sabadell, convirtió el plató en un auténtico homenaje a la inocencia y la nostalgia.

Durante los ensayos, Melani no escondía lo mucho que le tocaba personalmente esta canción. "Cada vez que la veo, lloro", confesaba con sinceridad en 'Tu Cara Me Suena'. Manel Fuentes no perdió la oportunidad de bromear justo antes de que Melani pasara por el clonador: "Es una niña de 17 años que va a hacer de un niño de 14 años".

Pero fue al finalizar la actuación cuando el plató de 'Tu Cara Me Suena' se detuvo. Lolita Flores, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas: "Es por emoción. Hacía mucho tiempo que no lloraba en un programa de 'Tu cara me suena'. Me has emocionado, Melani. Porque tu voz llega, y cantando con los niños me llega más. No sé si es que desde que soy abuela cada vez que hay un niño me llega directamente al corazón".

| Atresmedia

El vínculo que se creó entre Melani y Lolita traspasó la pantalla: "¿Te puedo dar un abrazo?", preguntó la concursante. "Sí, mi vida", respondió la jurado, fundiéndose ambas en un tierno abrazo que selló uno de los momentos más humanos de la temporada.

Chenoa, también tocada por la actuación, destacó el efecto que tuvo en el plató. "La ternura de este número, y ver a esos niños tan disciplinados, tan obedientes, es muy bonito la magia que se ha creado", opinaba.

Más allá de lo técnico, el jurado coincidió en que Melani había logrado conmover desde un lugar íntimo: "Y es de sentimientos. No es un alarde de voz, que tú la tienes, es el sentimiento", reafirmó Lolita. "Y es cuando se llega al corazón con algo tan sutil y tan maravilloso. A veces las cosas sutiles y chiquititas te llegan al corazón de una manera muy grande", añadía.