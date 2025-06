El accidente que ha obligado a Ana Guerra a actuar con collarín en 'Tu Cara Me Suena'

Ana Guerra se ha enfrentado a una de sus galas más complicadas en 'Tu cara me suena' tras sufrir una lesión durante los ensayos de su imitación de Dua Lipa. Lo que prometía ser una actuación llena de movimiento terminó siendo todo un ejercicio de superación personal, marcado por el esfuerzo y el dolor físico.

Consciente de la exigencia de imitar a Dua Lipa, Ana Guerra se había mostrado motivada y con ganas de brillar. No obstante, en una de las sesiones de ensayo con la coreógrafa Miryam Benedited, la cantante sufrió una lesión cervical y lumbar. "Me fui a ensayar con Miryam Benedited, y soy una kamikaze, soy una animal. Me pasó fue un fallo mío, no calenté, venía de hacer promo", explicaba la concursante de 'Tu Cara Me Suena'.

"Llegué a la sala de ensayo, y me hice daño en la lumbar, la cervical, y pensé que era una cosa del momento. Al día siguiente me desperté y dije: ¡ups!", relataba Ana Guerra.

| Atresmedia

A pesar de tener un informe médico que le recomendaba quedarse en reposo, Ana Guerra optó por no abandonar 'Tu Cara Me Suena': "Vamos a hacer una versión más reducida. El informe médico pone que me tengo que quedar en casa. Pero mi cabeza no me lo permite, me iba a sentir fatal", confesaba.

Incluso contempló quedarse en plató para apoyar al resto de compañeros de 'Tu Cara Me Suena' desde la grada. "Aunque no lo hubiera hecho me habría quedado sentadita apoyando a mis compañeros, y que me dieran los cuatros a mí, que era otra opción", reconocía Ana Guerra.

"Te queremos bien dentro del programa y fuera del programa", le decía Manel Fuentes. Sin embargo, Ana Guerra tenía claro que quería seguir adelante, aunque fuese a medio gas: "Lo voy a controlar. Todos los bailarines me arropan y me ayudan a que la adrenalina no me supere".

La actuación finalmente se llevó a cabo con una coreografía adaptada, donde Ana Guerra no pudo desplegar todo su potencial físico, pero sí una gran entereza emocional. Chenoa valoró su entrega con honestidad: "Estoy sufriendo más que disfrutando, pero tú sufrirás más que nosotros". Además, aplaudió su capacidad de adaptación: "Se notaba que tenías ensayadas muchas cosas que no has podido ejecutar como quisieras, pero has decidido seguir hacia adelante".