El secreto bajo llave de 'La ruleta de la suerte' que revela Laura Moure

El pasado mes de abril, 'La Ruleta de la Suerte' cumplió 19 años en antena, consolidándose como uno de los concursos más emblemáticos de la televisión española y un clásico de los mediodías. De esta forma, Jorge Fernández y Laura Moure forman el tándem ideal que acompaña a los espectadores antes de Antena 3 Noticias 1.

Día tras día, el programa sigue cosechando un enorme éxito profesional, con grandes datos de audiencia. Tanto es así que la cadena decidió premiarlo con una versión nocturna de 'La Ruleta de la Suerte' los sábados.

A raíz del éxito de los presentadores de 'La Ruleta de la Suerte', Laura Moure, la copresentadora que destapa las letras del panel, ha concedido una entrevista en 'Y ahora Sonsoles'. En ella ha hablado sobre su trayectoria, los logros del programa y algunos secretos que se esconden detrás del popular concurso.

| Atresmedia

A lo largo de la entrevista, Laura Moure recordó sus inicios como modelo, confesando entre risas que al principio "no sabía poner cara de mujer, ni carita de guapa, ni hacer poses", y reconoció que ese tipo de cosas se aprenden, pero también se sienten. Además, reveló que cuando comenzó en 'La Ruleta de la Suerte' pensaba que sería algo puntual, de apenas un año. Sin embargo, ya lleva una década acompañando y entreteniendo a los espectadores cada mediodía.

Su vida dio un giro inesperado en 2014, justo cuando se preparaba para viajar a Milán y continuar su carrera como modelo. Mientras hacía las maletas, recibió una llamada que lo cambiaría todo: le proponían hacer un casting para 'La Ruleta de la Suerte'. Superó la prueba con creces y, el 13 de enero de 2015, apareció por primera vez en televisión.

Así, desde ese año destapa las letras del panel. "Voy en orden de lectura despejando letras. Hay gente que no entiende por qué me dirijo primero a una y luego a otra", explicó Laura Moure durante su intervención. La copresentadora también desveló algunos detalles curiosos del funcionamiento del programa, como que graban tres entregas al día con una antelación de aproximadamente dos meses entre la grabación y su emisión.

| Atresmedia

Además, sorprendió al revelar que la pantalla del panel no es táctil, como muchos espectadores creen. "Hay alguien en un despacho siguiendo el movimiento de mi mano para que coincida con la letra que señalo", confesó. Una revelación que dejó atónita a Sonsoles Ónega, quien no pudo evitar reaccionar con un espontáneo: "No me lo puedo creer".

En audiencias, 'La Ruleta de la Suerte', con un 22,7% de cuota y 1.606.000 espectadores, fue el cuarto programa más visto del mes de mayo, alcanzando 61 meses consecutivos de liderazgo. Fue el programa con más cuota de la televisión, con la que superó por 12,5 puntos a su rival, 'Vamos a ver', siendo la segunda mayor ventaja histórica. Casi 3,2 millones de espectadores únicos siguieron cada día el programa, que también triunfó en fin de semana