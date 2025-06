La abogada de Ana Obregón la silencia tras sus declaraciones en 'Y ahora Sonsoles'

"Me dice Teresa que no hable", esas fueron las palabras de Ana Obregón en pleno directo cuando estaba expresando su opinión tras un vídeo emitido. Todo ocurrió cuando desde el programa 'Y ahora Sonsoles' se hicieron eco de las recientes declaraciones de Mar Flores en las que asegura que la quieren "matar porque creen que me ligo a sus maridos".

Al hilo de esto, Miguel Lago, con su correspondiente humor, preguntó si la modelo fue el motivo de la ruptura entre ella y Alessandro Lequio. Algo que la actriz negó por completo y que le provocó mucha risa: "Yo ya lo había dejado hacía muchísimo con Alessandro. Entonces Mar salía con Fernando Fernández Tapias, que yo le adoraba porque era como un tío para mí, era muy amigo de mis padres".

Con el inicio de este relato, lo que nadie se esperaba es que su abogada, Teresa Bueyes, interviniera para pararle los pies. "Me dice Teresa que no hable del tema", expresó atónita Ana Obregón. "¿No puede hablar de qué tema?", preguntó Sonsoles Ónega muy asombrada por la interrupción.

| Atresmedia

"No puede hablar de reavivar todo lo que pasó en el pasado. Del enfado con Cayetano, con Mar... todo eso no se puede", expresó Teresa Bueyes. "Pero, ¿qué tiene que ver Cayetano con Mar?", cuestionó la actriz visiblemente desconcertada.

"Hombre, no hables, no hables. Al final voy a tener que cortar la emisión del programa", declaró Sonsoles Ónega al ver tanto secretismo. "Entonces, ¿qué puede contar en presencia de su abogada?", reiteró la conductora de 'Y ahora Sonsoles'. "Lo que está ella contando ya sabe que es muy lista y sabe lo que tiene que contar", sentenció Teresa Bueyes.

Tanto secretismo alrededor de Ana Obregón viene por un escándalo relacionado con Cayetano Martínez de Irujo. En los años 90, ella acusó públicamente a Cayetano y Mar Flores de intentar incriminar a Alessandro Lequio con drogas, lo que le valió una demanda y la obligó a retractarse años después. Por eso, su abogada le ha pedido que no hable más sobre el tema.