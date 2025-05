Sonsoles Ónega paraliza en directo su programa por lo que se llega a decir de Aitana

La reciente aparición de Aitana en 'El Hormiguero' no ha dejado indiferente a nadie. La cantante acudió al programa para presentar su cuarto trabajo discográfico, "Cuarto azul", un álbum cargado de emociones. Además de hablar de su nueva música, Aitana también abordó uno de los temas más personales de su vida: su lucha contra la depresión.

Durante la entrevista, la artista catalana confesó que actualmente toma medicación para gestionar sus altibajos emocionales, en un intento por visibilizar un problema que afecta a muchas personas. No obstante, el gesto de Aitana no fue recibido de la misma manera para todos.

En el plató de 'Y ahora Sonsoles', el asunto se convirtió en el centro de un intenso debate. Algunas de las colaboradoras del programa pusieron en duda el valor de hacer pública esa información y cargaron contra la forma en que la cantante expone sus emociones en sus canciones.

| Atresmedia

"Estoy un poco cansada de los problemas mentales y de las depresiones de los famosos. No digo que no tengan razón. Probablemente, estén medicados y tengan mucha necesidad, pero a mí me empieza a abrumar un poco", afirmó la periodista Ángela Vallvey, generando un momento de tensión en directo. Ante estas palabras, la presentadora Sonsoles Ónega reaccionó de inmediato con una advertencia: "Cuidado".

Pese al intento de frenar el tono, Ángela Vallvey continuó con su discurso: "Para mostrar vulnerabilidad, empatía y ponerse al nivel de los mortales no hace falta decir que se tiene una enfermedad. De esa forma, provocan la imitación de los niños. ¡Es que todos tienen problemas mentales! Así generan fenómenos de imitación".

El clima en el plató obligó a Sonsoles Ónega a intervenir de nuevo para dejar clara su postura sobre el tema: "Cuidado porque hemos dado un paso gigante y ahora no podemos dar tres pasos atrás. A lo mejor, lo que falta es completar el mensaje, pero tiempo al tiempo".

No obstante, también hubo voces que defendieron con firmeza la actitud de la cantante en 'Y ahora Sonsoles'. La abogada Teresa Bueyes tomó la palabra para respaldar a Aitana: "Lo está haciendo bien. Está demostrando que no hay que avergonzarse de tener problemas mentales".