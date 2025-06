'Tu cara me suena' paraliza sus grabaciones por un motivo que afecta a Melani

'Tu cara me suena' no grabará su nueva entrega esta semana. El exitoso talent show de Antena 3 ha tenido que detener temporalmente sus grabaciones por un motivo de peso que afecta directamente al desarrollo del programa: uno de sus concursantes no podrá participar en la próxima gala.

La razón no es otra que los exámenes de Selectividad de Melani, la participante más joven del formato. Su compromiso académico ha obligado a ajustar el calendario del programa, ya que su presencia resulta esencial. Gala tras gala, Melani ha dejado con la boca abierta al jurado y al público con imitaciones impecables que la han convertido en una de las grandes revelaciones de esta edición.

"Hoy empiezo la selectividad. Primer día de tres...", ha publicado ella misma en sus redes sociales acompañada de una foto suya. De esta forma, y como ha informado Fórmula TV, el formato ha decidido paralizar las grabaciones del concurso de este martes durante esta semana.

| Atresmedia

No se trata de una decisión de última hora, pues tanto productora como cadena ya tenían previsto este parón puntual desde el arranque de la edición. En la próxima entrega, la gala 9, el equipo celebra que Melani ya ha realizado los exámenes de la PAU. Sin embargo, no la preguntan demasiado, ya que cuando se grabó todavía no se había examinado.

En una entrevista que le realizó este medio, Melani confirmó que llevaba bien compatibilizar 'Tu Cara Me Suena' con los estudios porque es "muy empollona". Además, reveló que después de la Selectividad le gustaría "hacer Bellas Artes y el superior de conservatorio".

Recordamos que, en su última gala, 'Tu cara me suena' arrasó con un gran 20,8% de share, siendo líder absoluto, superando en +16 y +9,2 puntos a sus principales competidores. El talent show presentado por Manel Fuentes fue el programa más visto del día en toda la televisión al promediar 1,6 millones de espectadores, superando los 4,3 millones de espectadores únicos. 'Tu Cara Me Suena', que coronó a Melani como ganadora de la gala, se disparó al 24,9% entre el público de 13 a 24 años.