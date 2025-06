El cambio de estrategia de Bertín Osborne tras lo sucedido en 'Tu cara me suena'

Después unas primeras semanas en las que su presencia generaba más dudas que certezas, Bertín Osborne ha empezado a brillar con luz propia en 'Tu cara me suena'. Su participación, que comenzó entre titubeos y críticas, ha experimentado una notable evolución. Ahora, Bertín Osborne se muestra mucho más suelto, confiado y entregado al espíritu del programa.

La actuación que ha marcado un antes y un después en su trayectoria en 'Tu cara me suena' ha sido su imitación del artista Zucchero. Un reto que asumió con especial implicación y que sorprendió tanto por el parecido físico como por el trabajo vocal. "Cómo se nota que te lo estás currando", le reconoció Manel Fuentes antes de su actuación.

Su conexión con Zucchero no era casual, ya que Bertín Osborne explicó que había coincidido con él en Italia durante su etapa como presentador. El resultado fue tan convincente que, tras salir del 'clonador', muchos vieron en él su mejor interpretación hasta el momento. "No sé qué te van a decir, pero, si permiten la opinión del presentador, yo creo que es la mejor imitación que has hecho esta temporada en 'Tu cara me suena'", dijo Manel Fuentes sin rodeos.

| Atresmedia

"Esta noche he visto a Zucchero imitando a Bertín Osborne", dijo Flo, que también destacó su progreso: "Por primera vez has salido de tu zona de confort, dejando tu tono de voz".

Bertín Osborne, por su parte, reconoció la dificultad que supone desligarse del propio estilo vocal: "Es lo más complicado para nosotros, los que cantamos". Unas palabras que recibieron el respaldo de Lolita, que subrayó su evolución: "Bertín cada día se supera más. Vas perdiendo el miedo, vienes a jugar, a pasártelo bien, y eso se nota".

Chenoa también valoró su entrega en 'Tu Cara Me Suena': "Todos los cantantes, cuando estamos en situación de no confort, lo que hacemos es buscar en nuestra voz. Me parece muy valiente lo que acaba de hacer".

Uno de los momentos más reveladores fue cuando Bertín Osborne confesó que un consejo de Florentino había sido clave para su cambio de mentalidad. "El otro día, cantando a Andrea Bocelli, que yo pensaba que lo había hecho muy bien, me dio una puntuación más baja que los demás. Me explicó por qué y me pareció fenómeno", recordó. Y añadió: "Me lo dijiste el otro día y tenías toda la razón y te doy las gracias".