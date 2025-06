TVE cancela el estreno de 'La Frontera' tras las malas audiencias de 'Weiss & Morales'

TVE ha decidido cancelar el estreno de 'La Frontera', anunciado para el próximo 13 de junio. El ente público tenía previsto seguir apostando por la ficción en la noche del viernes. Sin embargo, TVE ha levantado el estreno de 'La Frontera', previsiblemente tras las malas audiencias de 'Weiss & Morales', que en su tercer capítulo ha caído a un 4,8% y 471.000.

Por lo tanto, queda en el aire la nueva fecha de estreno de 'La Frontera', que sí llegará completa a Prime Video el mismo viernes 13 de junio. De hecho, La 1 por el momento no tiene noches entre semana para su emisión, teniendo en cuenta que el primer hueco libre no sería hasta el miércoles 25 de junio con el final de 'The Floor'. No obstante, también sería posible optar por la noche del domingo, una estrategia ya utilizada en el pasado con otras ficciones como 'La ley del mar' o 'Zorro'.

Recordamos que 'La Frontera' se traslada al año 1987, cuando Francia empieza a colaborar con España en la lucha antiterrorista. En contra de la opinión de la cúpula de ETA, que busca el diálogo, un pequeño grupo disidente decide atentar en París como venganza. A través de una de sus informadoras, el capitán de la Guardia Civil destinado en el País Vasco, Mario Sanz (Javier Rey), se entera de dicha acción en la capital francesa.

| RTVE

Contra viento y marea se embarca en un viaje para evitar que ocurra, a pesar de las órdenes de sus superiores, y los múltiples problemas que se encontrará en su camino. Además, conocerá a Izaskun Bergara (Itsaso Arana), una profesora de Donosti con la que inicia una relación sentimental. Finalmente, ella también se verá implicada en la aventura de Mario para impedir el atentado.

El capitán decidirá actuar por su cuenta, en colaboración con Léon Renaud (Vincent Pérez), un policía francés con el que tratará de evitar el atentado y detener a los terroristas.

El elenco de 'La Frontera' está encabezado por Javier Rey, conocido por sus trabajos en 'Los pacientes del Doctor García' o 'Fariña'. Le acompaña Itsaso Arana, que ha trabajado en 'Detective Touré' o "Volveréis" (Jonás Trueba) y 'Las de la última fila'. Así como Vincent Pérez, que ha participado en "La Reina Margot", "The Aeronauts" o "El profesor de esgrima".

Completan el reparto protagonista Enrique Guaza, Rebeca Matellán, Asier Hernández, Amaia Aberasturi y Fred Tatien. Alrededor de este elenco, Victor Clavijo, Karlos Aurrekoetxea, Olaya Caldera, Mikel Losada, Goize Blanco y Pepe Lorente son algunos de los nombres que completan el equipo artístico de la serie.