Primeras palabras de Alicia Moruno tras conocerse su trágico final en 'La Promesa'

La historia de Eugenia en 'La Promesa' ha llegado a su fin. Su regreso al palacio, tras una larga recuperación, fue decidida a ajustar cuentas y a recuperar el tiempo perdido con su hijo Curro. Pero, traicionada por la alianza entre Leocadia y Lorenzo, sus planes se han visto truncados y ha optado por un trágico desenlace, muriendo tras saltando desde el torreón.

Alicia Moruno, la actriz que ha interpretado a Eugenia en 'La Promesa', se ha despedido con gratitud y emoción. "Volver a interpretar a Eugenia ha sido muy bonito, sobre todo ver el cambio que ha tenido", ha afirmado.

"Eugenia vuelve con ganas de poner los puntos sobre las íes. Sin embargo, es una persona buena que ha dado con gente de mal corazón. Ella intenta hacer justicia, pero termina como termina. Aun así, se va orgullosa de lo que ha hecho", ha explicado Alicia Moruno.

Uno de los mayores desafíos para la actriz ha sido adaptar su interpretación a la naturaleza no cronológica del rodaje. "Es una ayuda muy necesaria", ha dicho sobre el papel de las coaches que han estado pendientes de cada detalle. Además, ha querido expresar su agradecimiento a quienes escribieron el arco de su personaje: "Me han regalado un auténtico caramelo que, desde aquí, lo agradezco".

La relación entre Eugenia y Curro ha sido uno de los vínculos más potentes de 'La Promesa': "Mis secuencias con Curro siempre están llenas de mucho amor. Mi hijo es la persona de quien he recibido amor en palabras mayores. Cuando le digo 'la muerte es lo único que no me pueden quitar', cuando nuestras miradas se cruzan, le estoy pidiendo perdón. Me parece una secuencia muy frágil y, al mismo tiempo, muy fuerte. En esta secuencia he sentido, literalmente, que me moría porque me voy de 'La Promesa' y dejo a mi hijo aquí con todo".

En cuanto a su objetivo como intérprete, Alicia Moruno lo ha tenido claro: "Estar al nivel que merece Eugenia. Es una mujer buena, un ser de luz que ha sido machacado. Ha sido carne de cañón porque a estas personas de corazón vacío no les gusta que la gente sea feliz y se encargan de machacarla. Eso es lo que le ha sucedido a Eugenia. No le han permitido ser ella".