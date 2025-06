¿Quién es Taro Emir Tekin, el nuevo actor que ha revolucionado 'Una nueva vida'?

La serie turca de Antena 3 'Una nueva vida' se refuerza con la llegada de Taro Emir Tekin. El joven actor se une al elenco en plena segunda temporada, interpretando a Kaya Sönmez. Se trata de un personaje que llega dispuesto a sacudir la estabilidad de la familia Korhan.

Kaya no aterriza solo, ya que lo hace acompañado de su madre, Nükhet, y juntos pondrán patas arriba la aparente armonía del clan. Su presencia en la mansión no solo reabre heridas del pasado, sino que desata tensiones latentes. Su personalidad enigmática y su capacidad para generar atracción inmediata lo convierten en una pieza clave del nuevo tablero narrativo. El vínculo que establece con Ferit y su creciente cercanía con Seyran marcarán una nueva etapa en 'Una nueva vida'.

Con formación en algunas de las escuelas más prestigiosas del Reino Unido, como la Oxford School of Drama, Taro Emir Tekin no es una cara nueva para el público español. Su carrera comenzó en 2020 con la docuserie 'Rise of Empires: Ottoman', aunque su salto a la popularidad llegó con 'Infiel', donde dio vida a Selçuk. Por el papel en esta serie, que fue emitida en Antena 3, fue reconocido con el premio Mariposa Dorada a Mejor actor revelación en 2022.

| Atresmedia

Más allá de su trabajo interpretativo, Taro Emir Tekin cultiva múltiples facetas artísticas: ha trabajado como modelo, es pianista autodidacta y le apasiona la fotografía. Tras el final de 'Infiel', interrumpió su carrera para cumplir con el servicio militar obligatorio.

Quizás lo más sorprendente para muchos sea el vínculo familiar que une a Taro Emir Tekin con otra gran figura del panorama televisivo turco. Es hijo de la actriz Şevval Sam, conocida por su papel protagonista en 'Pecado original', serie turca también emitida en Antena 3. Madre e hijo han logrado lo que pocos pueden decir, ya que ambos fueron premiados el mismo año con la Mariposa Dorada.

Recordamos que, en el mes de mayo, Antena 3 se mantuvo como referente con las ficciones internacionales más vistas. La cadena destacó con 'Una nueva vida' (10,7% y 982.000) y 'Renacer' (10,6% y 851.000), ambas en ascenso.