Xavi Lock, destrozado tras descubrir al verdadero asesino de Jana en 'La Promesa'

La tensión sigue en aumento en 'La Promesa' y el misterio en torno a la muerte de Jana da un giro inesperado. Curro y Pía continúan indagando en busca del verdadero culpable, decididos a destapar la verdad. Aunque en un principio todas las sospechas apuntaban a Cruz, Curro (Xavi Lock) está convencido de que su tía no tiene relación con lo sucedido.

Tras exhumar el cuerpo de Jana, confirmaron lo impensable: fue envenenada. El primer señalado fue el capitán Lorenzo de la Mata, cuya cercanía con un experto en venenos despertó serias dudas. No obstante, la investigación dio un giro cuando apareció un nuevo nombre: Jacobo. Las pistas que lo relacionan con una joyería junto a la posibilidad de haber contratado a un sicario para hacer caer a Jana del caballo abrieron otra línea de investigación.

Pero lo que nadie esperaba era la impactante revelación que Curro acaba de hacerle a Pía: "¿Realmente sabes quién mató a Jana?", le pregunta ella. "Yo la maté", responde él, destrozado en 'La Promesa'.

| RTVE

Pía, desconcertada, apenas puede asimilar sus palabras. "Manuel la mató, y Catalina y Martina también", añade Curro, personaje de Xavi Lock en 'La Promesa'. "Jana, cuando estaba inconsciente, no podía ni comer, no podía ni beber como una persona normal. Nosotros le íbamos mojando los labios con un paño. ¿No se da cuenta? El veneno estaba en el agua, y la jarra de agua. Todos fuimos dándole poco a poco, hasta matarla. Nosotros la matamos. Yo la maté, y yo no puedo con esto", confiesa, completamente roto.

"Yo sé que tiene que ser terrible pensar que hayas podido cooperar, aunque sea inocentemente, en la muerte de tu hermana, pero en ese caso solo habría sido un instrumento", intentaba consolarle Pía.

A pesar de su dolor, Curro, interpretado por Xavi Lock en 'La Promesa', se ve incapaz de guardar el secreto. Sin embargo, Pía le insiste en que es fundamental que no revele lo descubierto, especialmente a su hermano: "Te pido por favor que dejes de torturarte con esos pensamientos porque no sirven para nada. No se lo cuentes a nadie, especialmente no se lo digas a tu hermano Manuel, porque le vas a terminar de hundir".

Aunque Curro se siente responsable, la pregunta crucial sigue sin respuesta en 'La Promesa'. ¿Quién envenenó el agua? ¿Y quién disparó a Jana?