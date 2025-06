Jarro de agua fría para Seyran tras un enfrentamiento de Ferit en 'Una nueva vida'

Lo que empezó como una noche distendida entre hermanas y amigos acabó derivando en un auténtico terremoto emocional en 'Una nueva vida'. Seyran y Suna solo querían disfrutar de un rato con Kaya, pero la velada dio un giro que dejó a todos al borde del colapso. La situación se tensó desde el primer momento en que Ferit vio a las chicas con una copa de más.

El protagonista no tardó en lanzar una pulla directa a su cuñada: "No bebas tanto, Suna, que luego haces cosas de las que te arrepientes". Seyran, visiblemente desinhibida por el alcohol, no dudó en explicar a Kaya, delante de todos, el origen de aquella acusación: una noche, Suna bebió más de la cuenta y acabó besando a Ferit. La confesión cayó como un mazazo sobre su hermana, que quedó completamente abrumada y rota por la vergüenza en 'Una nueva vida'.

Además, cuando Asuman propuso a Seyran acompañarla al baño, esta lanzó un nuevo dardo envenenado. "No debería dejar solo a mi marido, por si acaso, ya sabes, mi hermana está borracha", decía. Suna, incapaz de reaccionar, se marchó a su habitación entre lágrimas en 'Una nueva vida'.

| Atresmedia

Al día siguiente, la aparente calma del desayuno ocultaba un nuevo estallido inminente. Kaya, consciente de que su primo Ferit estaba a punto de boicotear su proyecto del local contándoselo al abuelo, decidió adelantarse.

Seyran, que revisaba su móvil, recibió un mensaje inesperado que la hizo estallar de felicidad: "Me han cogido en la universidad... ¡no me lo creo, es un milagro!", gritó con lágrimas en los ojos. Ferit, visiblemente molesto, preguntó cuándo había presentado la solicitud.

Al ver a Kaya felicitarla, comprendió enseguida que su primo estaba detrás de todo en 'Una nueva vida'. Seyran, emocionada, abrazó a Kaya agradeciéndole el gesto. Pero Ferit, incapaz de contenerse, golpeó la mesa con violencia y explotó: "¡Te dije que no te interpusieras entre mi mujer y yo!".

La respuesta de Seyran fue tan firme como dolorosa: "En vez de darme la enhorabuena o agradecerle el gesto a Kaya, mira lo que estás haciendo". Cuando Ferit dio un paso amenazante hacia su mujer, Kaya no lo dudó y se interpuso para protegerla. Con esto, 'Una nueva vida' cerró el capítulo con gran tensión y muchas preguntas en el aire.