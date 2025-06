Giro de 180º en 'Una nueva vida' tras la última decisión de Ferit sobre su familia

El último episodio de 'Una nueva vida' ha dado un giro que nadie esperaba. Ferit, enfrentado a su abuelo Halis por su futuro dentro, o fuera, del imperio familiar, ha tomado una decisión tan audaz como polémica. Lo que comenzó como una disputa económica terminó con una escena que podría alterar para siempre el equilibrio en la mansión Korhan.

Todo se desencadenó cuando Ferit se presentó en el despacho de su abuelo con una petición directa: quiere su parte de la fortuna. Pero no hubo lugar para negociaciones, ya que Halis no se anduvo con rodeos y dejó claro que la herencia no es un derecho, sino una consecuencia de la lealtad familiar. "Dar la espalda a la familia es renunciar también a los privilegios", sentenció en 'Una nueva vida'.

Ferit intentó hacerle ver que su intención no era romper lazos, sino empezar de nuevo, lejos del control que siempre ha marcado su vida. Pero Halis, firme en sus principios, lo instó a construirse por sí mismo: si desea independencia, debe asumirla plenamente. Y añadió una dura advertencia: "Si alguien se va dando un portazo, también debe ser capaz de vivir solo y sin ayuda".

| Atresmedia

La tensión escaló en 'Una nueva vida' cuando el patriarca insinuó que Kazim, el suegro de Ferit, podría estar detrás de esta rebeldía. Ferit, por su parte, le echó en cara años de imposiciones y decisiones unilaterales, pero Halis no dio marcha atrás: "Mientras vivas en esta casa, lo tendrás todo. Si te vas, no eres un Korhan".

Lo que nadie podía prever fue lo que vino después en 'Una nueva vida'. A la mañana siguiente, Ferit regresó a la mansión, pero no lo hizo solo. A su lado estaban Seyran, Kazim, Esme, Suna y Hattuç, todos con sus pertenencias, listos para instalarse.

En el desayuno, lanzó su mensaje con total serenidad: "He decidido que no puedo estar separado de ti. Dijisteis que queríais que viviéramos juntos como una familia... Por eso no vengo solo".

Y entonces, Ferit soltó la bomba: "Como ellos también son mi familia, los he traído a todos". La mesa quedó en silencio en 'Una nueva vida'. Las miradas de los Korhan lo decían todo: desconcierto, incredulidad, y una tensión que se palpaba en el aire.