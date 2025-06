La decisión de Ferit que da un giro de 180º a la tranquilidad de 'Una nueva vida'

Antena 3 emite este domingo 8 de junio, a las 22h, un nuevo capítulo de 'Una nueva vida'. Esta superproducción es ganadora de 14 premios internacionales y ha conquistado a la audiencia en a más de 120 países. 'Una nueva vida', que está disponible por adelantado en atresplayer, ya culminó en Turquía con el final de su tercera temporada.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Nukhet, la hija de Halis que vivía en Londres, apareció en la mansión con su hijo Kaya. Ambos no tenían ninguna relación con los Korhan, pero Halis les hizo un hueco en la familia.

Tras su llegada, Halis sentó a Nukhet a su lado en la mesa, ocupando el sitio de Ifakat. Además, pidió a Kaya que ocupara el sitio que era de Fuat, lo que desató la furia de Ferit. Ferit contó lo sucedido a Kazim para que le ayudara a echar a los recién llegados, pero nada salió como esperaba, ya que Ferit acabó muy triste y dolido por culpa de su abuelo.

| Atresmedia

En audiencias, el pasado mes de abril, 'Una nueva vida' con un 10,1% y 978.000 seguidores bajó se mantuvo, siendo la tercera opción de la noche del domingo. Estuvo por encima de 'Renacer', que bajó del doble dígito, perdiendo seis décimas, hasta un escueto 9,8% y 810.000 fieles.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida'?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit se va de la mansión porque no aguanta más el trato de su abuelo. Además, la llegada de Nukhet y Kaya le han descolocado por completo. Ferit no tiene dinero y pide a su abuelo la parte que le corresponde.

Halis le asegura que no le faltará de nada si vuelve a la mansión, ya que quiere a toda su familia unida. Ferit decide regresar a la mansión, pero no lo hace solo. De hecho, los acompañantes que lleva no dejarán indiferente a nadie de los Korhan.