¿Por qué 'Cuarto Milenio' retrasa hoy su horario y a qué hora empieza en Cuatro?

Los espectadores de 'Cuarto Milenio' tendrán que esperar un poco más de lo esperado para disfrutar de una nueva entrega este domingo 15 de junio. El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter arrancará una hora más tarde de lo habitual, a las 22:40h, en Cuatro.

El motivo no es otro que la emisión del partido del PSG contra el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes en Telecinco desde de las 21h. Para que 'Cuarto Milenio' no coincida con el encuentro, Mediaset ha decidido retrasar su emisión a las 22:40h, aunque el partido acabará previsiblemente más cerca de las 23h. En su lugar, desde las 21:25h, Cuatro emitirá una reposición de 'First Dates'.

Cabe destacar que, en esta entrega, 'Cuarto Milenio' contará con la presencia del periodista y escritor Javier Sierra, que abordará los enigmas en torno a la resurrección de Jesús de Nazaret. Por otra parte, Javier Pérez Campos, periodista, escritor y reportero del programa, ahondará en la figura y obra de William Barrett. Fue profesor de Física Experimental de la Universidad de Dublín, científico que investigó el extraño fenómeno de las visiones en el lecho de muerte.

| Mediaset

Además, 'Cuarto Milenio' analizará un presunto avistamiento ufológico que tuvo lugar a principios de los años 50 en el paraje natural del Torcal de Antequera. El programa contará con la ayuda del investigador y escritor José Antonio Caravaca.

En audiencias, durante el mes de mayo, 'Cuarto Milenio' medió un buen 6,7% y 746.000 espectadores. El programa de Iker Jiménez se situó también por encima de su directa competencia, laSexta, en su franja de emisión (5,9%). 'Cuarto Milenio' creció al 8,2% en target comercial y al 8,4% en el público entre 45 y 54 años.

Recordamos que 'Cuarto Milenio' contará muy pronto con un spin-off, titulado 'New York Killers', que se emitirá en Mediaset Infinity, nueva plataforma sustituta de Mitele. El nuevo formato abordará los sucesos más impactantes ocurridos en la ciudad que nunca duerme. Estará conducido por Mamen Sala y producido en colaboración por Alma Productora Audiovisual, especialista en temas de misterio e investigación.