La última actuación de Melani en 'Tu Cara Me Suena' de la que todo el mundo habla

La décima gala de 'Tu cara me suena' ha tenido un nombre propio: Melani. La joven artista, que acaba de cumplir 18 años, ofreció una actuación memorable al transformarse en Shakira e interpretar el tema "Inevitable". Con una caracterización impecable y una voz que rozó lo imposible, Melani logró una imitación que se quedará grabada en la memoria del programa.

Su actuación no solo fue técnicamente impecable, sino también emocionalmente arrolladora. Desde los primeros compases, quedó claro que lo que estaba ocurriendo sobre el escenario era especial. Al finalizar, el plató entero de 'Tu cara me suena' se vino abajo en aplausos: compañeros, jurado y público se pusieron en pie para ovacionarla.

"La hemos imitado muchas veces en este programa, pero estamos ante la mejor imitación de Shakira de la historia", afirmó Manel Fuentes.

| Atresmedia

El jurado de 'Tu cara me suena' coincidió en valorar la actuación como un hito dentro del formato. Chenoa destacó con contundencia: "Shakira tiene 3200 ingredientes, no te has quedado con ninguno en la cartera... Aquí hay un problema muy gordo. No es que lo hagas muy bien, lo haces sublime, y eso es un problema para el jurado". Por su parte, Àngel Llàcer no quiso dejar pasar la oportunidad de lanzar un consejo: “Cuídate mucho, porque tú eres tu mayor tesoro”.

La noche fue especialmente simbólica para Melani, que celebró su cumpleaños en directo. El equipo de 'Tu cara me suena', entre abrazos y risas, le cantó el “Cumpleaños feliz” y le sorprendió con una tarta. "Empezaste siendo menor de edad y ya tienes 18 años", recordó Manel Fuentes, en un momento cargado de emoción.

Además de emocionar al público, Melani logró alzarse como ganadora de la gala por tercera vez esta temporada. Lo hizo con una puntuación perfecta: 24 puntos, con la máxima valoración tanto del jurado como del público. Chenoa, al entregarle su puntuación, no escatimó en elogios: "No tienes rival, eres un descubrimiento para mí y, a la que saques álbum, yo soy la primera que me lo llevo".