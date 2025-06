Ferit pierde los papeles como nunca tras lo ocurrido con Seyran en 'Una nueva vida'

Antena 3 emite este domingo 8 de junio, a las 22h, un nuevo capítulo de 'Una nueva vida'. Esta superproducción es ganadora de 14 premios internacionales y ha conquistado a la audiencia en a más de 120 países. 'Una nueva vida', que está disponible por adelantado en atresplayer, ya culminó en Turquía con el final de su tercera temporada.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Ferit se fue de la mansión porque no aguantaba más el trato de su abuelo. Además, la llegada de Nukhet y Kaya lo descolocó por completo. Ferit no tenía dinero y pidió a su abuelo la parte que le correspondía.

Halis le aseguró que no le faltaría de nada si volvía a la mansión, ya que quería a toda su familia unida. Ferit decidió regresar a la mansión, pero no lo hizo solo. De hecho, los acompañantes que llevó no dejaron indiferente a nadie de los Korhan.

| Atresmedia

En audiencias, el pasado mes de abril,'Una nueva vida' con un 10,1% y 978.000 seguidores bajó se mantuvo, siendo la tercera opción de la noche del domingo. Estuvo por encima de 'Renacer', que bajó del doble dígito, perdiendo seis décimas, hasta un escueto 9,8% y 810.000 fieles.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida'?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit aparece en la mansión con la familia de Seyran para que se muden a vivir con ellos. Los Korhan se quedan descolocados y les reciben con cierta tensión y rabia. Halis quiere abrir una nueva joyería en un hotel de lujo y manda a sus nietos a ver el local que les ofrecen.

Durante el viaje, se producen varias discusiones entre Ferit y su primo. Además, Ferit también se enfrenta a Seyran porque no sabe controlar sus celos. Seyran recibe una grata e inesperada noticia gracias a Kaya, pero dicha información provoca la ira de Ferit, que pierde los papeles una vez más.