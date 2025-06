Juan del Val paraliza 'La Roca' por lo que se dice de su relación con Nuria Roca

Juan del Val volvió a agitar la tertulia de 'La Roca' este domingo con unas declaraciones sobre su visión del matrimonio. El escritor, defensor de la individualidad dentro de la pareja, se reafirmó en unas palabras que habían generado ruido en la prensa del corazón y que reavivaron el debate en directo.

Todo surgió a raíz de un titular que Pilar Vidal rescató de una entrevista concedida por Juan Del Val donde afirmaba sin rodeos: "Cuando alguien te dice 'yo no tengo nada que ocultar a mi pareja'... Pues vaya mierda de pareja". Una frase que causó sorpresa entre los colaboradores y que reavivó antiguas especulaciones sobre su relación con Nuria Roca.

Lejos de matizar, Juan del Val defendió sin titubeos su punto de vista: "Me reafirmo", declaró, añadiendo que "evidentemente, tú tienes que tener secretos. Si no, vaya vida". Para el colaborador de 'La Roca', preservar ciertos aspectos de la vida personal es no solo natural, sino también necesario en una relación duradera.

| Atresmedia

Nuria Roca, que escuchaba con atención, no tardó en respaldar a su marido. "Los secretos no tienen nada que ver con infidelidades", puntualizó, dejando claro que su defensa de la privacidad no implica falta de confianza. "No se trata de engañar, sino de ser seres independientes", añadió la presentadora en una visión compartida por Juan Del Val: "Yo deseo que Nuria no me lo cuente todo".

Sin embargo, Pilar Vidal se mostró algo crítica, no tanto con el fondo del mensaje, sino con la forma. "Lo puedes decir de otra manera", le sugería, advirtiendo que expresarse con tanta contundencia puede alimentar rumores innecesarios.

Sin embargo, Juan Del Val no se mostró dispuesto a suavizar su discurso: "No voy a entrar por el aro. Me da igual que saquen un titular y que 45 se pongan a opinar. Solo digo que todas las vidas no tienen que ser convencionales". "¿Por qué hay que quedar bien si es lo que pienso?", se preguntó Juan Del Val antes de cerrar el tema en 'La Roca'.