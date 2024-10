TV3, a por el gran entretenimiento más allá de 'Eufòria': la importancia de 'Zenit'

TV3 apuesta por un nuevo formato de gran entretenimiento para la noche de los viernes. Tras el arrollador éxito de 'Eufòria' durante sus tres temporadas, la cadena autonómica catalana estrena este 4 de octubre 'Zenit', con Miki Núñez como presentador. Se trata de un programa en el que 24 artistas de cuatro generaciones lucharán por ser el mejor cantante intergeneracional de Cataluña.

"Su significado es cuando una estrella llega a su brillo más culminante. Es un concurso musical con tres puntos claves como la propia música, artistas y espectáculo. 'Zenit' define lo que es para nosotros un gran formato de entretenimiento", arrancaba Cristian Trepat la presentación en el Parc Audiovisual de Cataluña en Terrassa, donde se ubica el plató.

De este modo, 'Zenit' se convierte en la gran apuesta de TV3 para el nuevo curso: "Viene a complementar nuestra oferta de grandes formatos de entretenimiento, con el objetivo de cautivar un abanico de públicos muy amplios. Cuando empezamos con 'Eufòria', en 2022, uno de nuestros principales objetivos era recuperar este entretenimiento familiar, blanco y de gran formato, para los viernes por la noche. Para nosotros era importante y con 'Eufòria' lo hemos conseguido con tres temporadas y una cuarta que vendrá", explicaba el director de contenidos, programación y culturales de TV3.

Por lo tanto, 'Zenit' llega para complementar el talent show de Marta Torné: "¿Por qué nos teníamos que conformar con un 'Eufòria' solo un trimestre? ¿Por qué no podíamos ampliar y hacer más extensiva durante el año? ¿Por qué nos teníamos que conformar con un 'Eufòria' una vez al año? Empezamos con la búsqueda de un nuevo formato hasta llegar a 'Zenit' para ofrecer a nuestros espectadores un nuevo contenido de gran formato con el objetivo de congregar a las diferentes generaciones delante del televisor", explicaba el directivo.

"'Zenit' sigue la línea de intentar encontrar formatos de entretenimiento para atraer diferentes públicos, tanto en lineal, en directo, como en la plataforma, donde diversificamos públicos con todos nuestros contenidos", añadía Cristian Trepat.

'Zenit', gran entretenimiento en catalán

De esta manera, con 'Zenit', TV3 quiere reafirmar su éxito en el gran entretenimiento, luchando con formatos como 'La Voz' en la noche del viernes.

"Entretenimiento de gran formato, en catalán, en el idioma del país y sin complejos. También se puede competir en catalán, mirándonos a la cara de tú a tú con el resto de formatos de entretenimiento que hay en la competencia los viernes por la noche. Es una apuesta grande, ambiciosa, sin complejos y con grandes recursos técnicos, para hacer frente a las cadenas que también apuestan muy fuerte con contenidos de estas características", explicaba Cristian Trepat.

Una de las novedades de 'Zenit' es que no se producirá desde los estudios de TV3 en Sant Joan Despí, sino que el plató se ha trasladado al Parc Audiovisual de Catalunya en Terrassa. "Nuestras instalaciones son muy buenas y sirven para mucho, pero a veces no para todo. En este caso, por el diseño del formato, las gradas tienen una altura y unas dimensiones que no nos caben ni siquiera en el plató 1 que es de 800 metros cuadrados y este tiene 1.200. Solo por esta cuestión hemos tenido que buscar otras opciones", explicaba el directivo.

"Pero no solo por eso, ahora mismo Sant Joan Despí está al límite de su capacidad productiva, nuestra capacidad para absorber producciones constantemente también tiene complicación. A veces hay que dejar que las producciones puedan tener otros espacios como es este caso y como ha pasado muchas otras. Muchas veces hacemos producción asociada. Nos encantaría hacerlo todo internamente, pero hacemos tanto como podemos", añadía Cristian Trepat.

Así es la mecánica de 'Zenit'

En 'Zenit', el concepto de generación es el hilo conductor que une a todos los protagonistas del programa. Tanto concursantes como jurado, capitanes y espectadores se reparten en cuatro grandes grupos, cada uno con su propia perspectiva musical. Son los Boomers (más de 60 años) capitaneados por Joan Reig, Generación X (de 44 a 59 años) con Gisela, Generación Y (de 28 a 43 años) con Lildami y Generación Z (menos 27 años) con Suu.

En el escenario, los 24 concursantes tendrán que demostrar su talento no solo cantando, sino también rompiendo moldes. Deberán elegir canciones que seduzcan a todas las generaciones, reinventarlas con ritmos sorprendentes y crear actuaciones que dejen al público boquiabierto.

El jurado está formado por 100 personas que a su vez son el público del programa, y ​​están divididos en cuatro grupos que representan a las cuatro generaciones. De esta forma, cada grupo cuenta con 25 jueces.

Después de cada actuación, mediante un código QR en pantalla, el público desde casa podrá votar al artista otorgándole de 10 a 25 puntos. Al final de las cuatro actuaciones de cada ronda, descubriremos quién ha sido el artista más votado en los hogares catalanes y sumará 5 puntos extra en el ranking global.

El artista tendrá la oportunidad de mejorar su nota cantando en el karaoke una de las canciones que le proponga la generación que más abajo le haya votado. Al terminar de cantar, la generación en cuestión volverá a votar y veremos si la nota mejora o queda tal y como estaba.

Cabe destacar que 'Zenit' recuerda a 'La Mejor Generación', que estrenó Telecinco a principios de año. "Este formato es un original que hace años, al menos cuatro, está registrado en Canadá y que está en los mercados audiovisuales. Habría que preguntarle a Mediaset de donde sacó 'La Mejor Generación'. En todo caso, no les fue bien y, pese a tener similitudes, hay diferencias y se notarán pronto", respondía a esta cuestión Cristian Trepat.