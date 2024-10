Preocupación en 'El Diario de Jorge': ocurre un nuevo desmayo en pleno directo

Este miércoles, un nuevo susto interrumpió la emisión de 'El Diario de Jorge' cuando una persona del público sufrió un mareo en pleno directo. Un hecho que obligó a Jorge Javier Vázquez a detener temporalmente el programa. El presentador, que ya había vivido una situación similar hace unas semanas con una invitada, volvió a enfrentarse a un contratiempo en plató.

Durante el programa, Jorge Javier Vázquez se encontraba mediando entre dos amigos, Edu y Tania, que llevaban tiempo sin hablarse debido a que Tania dejó de apoyar a Edu durante su ruptura sentimental. Edu había acudido al programa para intentar reconciliarse con su amiga. Sin embargo, mientras ambos intentaban resolver sus diferencias, algo inesperado ocurrió en el público.

"Ay, ay", exclamaba Jorge Javier Vázquez visiblemente alarmado. Las caras de preocupación de los invitados no tardaron en reflejar la tensión del momento. "Ay dios mío, ¿está bien?", preguntó Tania al percatarse del incidente.

El presentador interrumpió rápidamente la conversación entre los invitados para informar a la audiencia de lo sucedido. "Por favor, que se ha caído un… Perdón un momento que hemos tenido un contratiempo en el plató. Perdón un momento, baja el servicio médico, a ver está todo controlado", explicó Jorge Javier Vázquez, tratando de mantener la calma y aclarar la situación.

Poco después, Jorge Javier Vázquez confirmó que el incidente estaba bajo control y que la persona afectada estaba bien: "Está bien, está todo bien. Ya perdón, perdón ehhh, perdonad", dijo el presentador, mientras trataba de tranquilizar tanto a los invitados como al público en casa. A continuación, pidió a Tania que se centrara en él para retomar la conversación y continuar con la emisión en directo. "Tania está todo bien", aseguró Vázquez antes de reanudar el programa.

Recordamos que 'El Diario de Jorge' no ha conseguido enganchar a la audiencia desde su estreno, moviéndose alrededor del 8% de cuota de pantalla. De hecho, el contrato del programa finaliza a finales de este octubre, por lo que si no mejora sus resultados todo apunta a que Telecinco cancelará el formato.