El gran enfado de Antonio Orozco por lo que le ha hecho Pablo López en 'La Voz'

El último programa de audiciones a ciegas de 'La Voz' este viernes 27 de septiembre fue escenario de un tenso enfrentamiento entre dos de sus coaches: Antonio Orozco y Pablo López. El detonante fue el polémico "bloqueo", una de las estrategias permitidas por el concurso que permite a los coaches impedir otro se gire. En esta ocasión, afectó a Antonio Orozco, que no estuvo nada contento.

La situación se produjo durante la actuación de Laura, una joven de 23 años procedente de Tenerife, que deslumbró a los cuatro coaches con su interpretación de "Creep", de Radiohead. Impresionado por su voz, Antonio Orozco intentó girar su sillón para elegirla, pero no pudo hacerlo porque Pablo López lo había bloqueado previamente. Ante esto, Antonio Orozco estalló visiblemente enfadado: "¡No, qué es esto, por favor!", exclamó, frustrado al ver que no podía seleccionar a la talentosa concursante.

Tras finalizar la actuación en 'La Voz', Pablo López intentó suavizar el ambiente, ofreciendo unas disculpas a su compañero. "Siempre he tenido la suerte de que este lugar y este sitio me ha juntado con gente que al final, digamos, se sale del reglón escribiendo, pero tiene algo que decir escribiendo. No quiero mirarle ahora mismo", dijo.

| Atresmedia

A pesar de su intento de disculpa, el malagueño no pudo evitar reírse por la situación: "No le quiero mirar, pero le he bloqueado, no sé si te has dado cuenta. Lo siento".

El enfado de Antonio Orozco, sin embargo, era palpable: "Supongo que podré hablar por lo menos, ¿no?. Yo me paso el día haciendo cosas por estos. Ellos se dedican todo el día solamente a una cosa de forma obsesiva, que es a bloquearme todo el rato", respondió con visible irritación.

Además, Antonio Orozco lanzó una advertencia a Pablo López. "A ti no sé si voy a poder perdonarte, pero a ti, nos volveremos a ver muy pronto", dijo, refiriéndose Laura, quien finalmente fue seleccionada por Pablo López.

El coach no se quedó ahí y sentenció la situación: "¡No es justo! ¿Tú sabes lo que significa tangar? Tangar es robar. Tú sabes que aquí se roba, ¿no? Se roba de noche y de día", concluyó Antonio Orozco. Por lo tanto, deja claro que intentará quedarse con Laura más adelante, cuando haya la posibilidad de hacer uso de los robos en las batallas de 'La Voz'.