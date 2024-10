El ex de una concursante de realities que ha ido a buscar el amor en 'First Dates'

La televisión es como un pañuelo, es muy fácil reencontrarte con alguien que hayas visto en otro programa. Ese es el caso de Dosel, camarero y bailarín de 36 años que ya hizo sus pinitos en televisión participando en 'Mujeres y hombres y viceversa'. El soltero participó en el programa de Emma García, siendo el elegido de Patricia Steisy hace nueve años.

Sin embargo, la relación entre los dos "viceversos" no llegó a buen puerto. Por lo que, el bailarín ha decidido presentarse al restaurante más famoso de la televisión para seguir buscando el amor. Steisy, por su parte, se encuentra muy feliz, tras haber dado a luz hace unos meses a Athenea, fruto de su relación con Pablo Pisa.

El soltero le contaba a Carlos Sobera que, tras haberse dedicado a ser entrenador personal, ahora se ha centrado en el baile. El bailarín se encuentra trabajando en el musical de Nacho Cano, 'Malinche'. Además, le ha confesado al presentador que, tras haber sido padre, ya no liga tanto como ligaba antes.

A su cita se presentó una actriz y modelo colombiana de 29 años llamada Julieta, que actualmente vive en Madrid. "Yo soy auténtica, hiperactiva, extrovertida y demasiado 'fashionista' ", declaraba alto y claro la soltera. Ambos, al verse, se causaron muy buena impresión mutuamente.

| Mediaset

Julieta se sinceró con Dosel hablándole de su hija, así como del drama familiar que tiene, puesto que el padre no se quiso hacer cargo. El soltero la entendió perfectamente, ya que él vivió algo parecido con su madre y sus dos hermanos.

"Creo que sé más bien lo que no busco que lo que sí busco. No busco a la sustituta de la madre de mis hijos. Es un espacio que va aparte. Yo me encargo de mis hijas y ya está", aseguraba el soltero. Ella le insistió en que estaba buscando a un hombre comprometido, algo que no congenia con lo que estaba buscando el soltero.

"Yo soy más de pareja liberal. Por liberal me refiero a que me gusta mucho, pero voy para otro lado, también. El grado de compromiso no lo tengo y yo creo que ella busca algo serio", expresaba Dosel en el confesionario de 'First Dates'.

La cita entre Julieta y Dosel estaba llegando a su fin, y los dos solteros estaban bastante cómodos. Por tanto, la decisión final era más que evidente. "Yo no tengo duda. Tendría una segunda cita. ¡Quiero más, quiero más!", soltó el soltero, mientras que ella suscribió sus palabras afirmando que "quiero seguir conociendo más de ti".