Javier Chicote abandona 'Espejo Público' tras lo que se atreve a decir Bárbara Rey

Javier Chicote ha abandonado 'Espejo Público' en pleno directo tras un intenso enfrentamiento con Sofía Cristo y Bárbara Rey, que lo acusaron de hablar sin conocimiento sobre su vida familiar. Todo comenzó cuando la vedette, visiblemente enfadada, llamó al programa para confrontar al periodista por sus comentarios sobre su relación con el Rey Emérito. Un tema que Javier Chicote aborda en su libro "El jefe de los espías".

El ambiente se tornó tenso cuando Sofía Cristo irrumpió en el plató de 'Espejo Público' antes de tiempo, encarando a Javier Chicote con agresividad. "Aquí sabéis mucho todos, tú y tú. ¿Sabéis mucho, no? No tienes ni puta idea de nada", le espetó la colaboradora. Además, le lanzó una serie de reproches: "Con las pruebas de mierda que tienes. ¿Te pones nervioso ahora? ¿Viene la familia y te pones nervioso?".

Javier Chicote, intentando mantener la calma, respondió exigiendo respeto: "A mí me hablas con respeto o no me hablas, ¿de acuerdo? Yo no he venido aquí a pelearme con nadie".

Mientras la tensión escalaba, Bárbara Rey intervino telefónicamente, pidiéndole a su hija que dejara de defenderla en televisión. "Lo primero, por favor Sofía, te agradezco toda la defensa que haces de mí, pero te voy a pedir un favor, no sigas discutiendo con este señor porque de nuestra vida ni este señor ni nadie tiene ni idea. Parece que este señor puede decir lo que quiera de tu madre, pero tú no", decía la vedette en 'Espejo Público'.

Bárbara Rey, además, amenazó a Javier Chicote con acciones legales: "Te voy a demandar", lo que no intimidó al periodista, que se mantuvo firme en su postura: "Yo hablo con libertad. Soy un periodista y hablo con las pruebas que pongo encima de la mesa e, insisto, a mí me hablas con respeto. Yo soy un periodista que vengo aquí a trabajar, no a que utilicen palabras gruesas para referirse a mí, ni nada parecido".

Javier Chicote abandona el plató de 'Espejo Público'

La situación se salió de control cuando Bárbara Rey lanzó un comentario despectivo hacia Javier Chicote: "Se lo voy a decir a todos. También a Perote o Chicote, como se llame, que tiene nombre de club de alterne". Ante estas palabras, Javier Chicote decidió abandonar el programa: "Yo esto no lo tengo por qué aguantar. A maleducadas, no, de verdad que no, no tengo por qué aguantar esto, Susanna", dijo dirigiéndose a la presentadora, antes de levantarse e irse.

"Te vas porque sabes que no puedes soportar lo que te voy a decir y te lo voy a decir con mucha educación. La educación que tú no tienes. Te quedas ahí para hablar de mí, pero cuando te voy a decir algo das la escapada por respuesta. Te voy a demandar", añadía Bárbara Rey por teléfono en 'Espejo Público'.

Tras el tenso momento, Susanna Griso intentó mediar, defendiendo el trabajo de Javier Chicote: "No mates en este caso al mensajero, que es Javier Chicote. Solo se ha limitado a reproducir unos diarios".

A pesar de todo, Sofía Cristo ofreció una disculpa por su comportamiento: "Siento haber entrado así. No venía a esto. Estaba detrás de cámaras viendo el programa, pero no puedo ya más con este señor, sentándose en todos los platós porque ha escrito un libro. Me da igual que sea un periodista serio. Lamento haberme puesto así, pero estamos hablando de mi madre. Yo no soy una maleducada, soy una hija dolida que está harta".