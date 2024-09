Bob Pop aterriza los jueves en TV3 con 'Bob in translation': ¿de qué va?

TV3 estrena este otoño nuevas apuestas en su prime time para enganchar a sus espectadores. Una de las más esperadas es 'Bob in Translation', un espacio protagonizado por el cómico Bob Pop, que llegará este mismo 12 de septiembre a las 22:50 horas. El espacio será la apuesta durante seis semanas de TV3 para hacer tándem con 'Polònia' en la noche del jueves.

Tras casi 20 años en Catalunya, el carismático Bob Pop, nacido en Madrid, por fin se ha lanzado a hablar catalán. Para ello, conversará con parejas lingüísticas LGTBIQ+ como Ana Polo, Polo Guasch, Ada Colau, Judith Juanhuix, Laura Vila Kremer y Clara Peya, y también con la coach lingüística y de dicción Babeth Ripoll.

Seis capítulos que son una apuesta por la lengua como elemento cohesionador e integrador en la sociedad catalana.'Bob in Translation' pretenden generar debate y reflexión sobre cuestiones como la invisibilidad lésbica, el privilegio gay o el imperio del binarismo. Siempre, desde el humor y el sarcasmo que caracterizan a Bob Pop.

| 3Cat

Cabe destacar que Bob Pop ya había estado ligado a Catalunya Ràdio, pero siempre hablaba en castellano. "No voy a aprender catalán hasta que no lo monetice. Estoy esperando a que TV3 me ofrezca hacer un reality conmigo aprendiendo catalán", llegó a decir hace meses.

Sin embargo, esto cambio el pasado mes de mayo, cuando en 'La Tarda de Catalunya Ràdio' empezó a hablar catalán al desvelar su nuevo proyecto. "Tendré una profesora y a la vez tendré parejas lingüísticas para hablar de cuestiones relacionadas con el colectivo LGTBIQ+. Hablaré con gente muy interesante sobre gays, lesbianas, bisexuales...", llegó a explicar sobre el formato que llega ahora a TV3.

De este modo, TV3 ya tiene organizados sus prime times de cara a otoño. La noche del lunes será el turno para el estreno de la segunda temporada de 'Vosaltres Mateixos'de Andreu Buenafuente. El martes se mantiene 'Nits sense ficció' y el miércoles será el turno para la serie documental 'Polis'. El jueves será el turno para 'Polònia' y 'Bob in Translation', mientras que el viernes sigue el cine a la espera del estreno de 'Zenit' con Miki Núñez.

En cuanto al fin de semana, el sábado regresará muy pronto 'Col·lapse' con las mejores entrevistas de Ricard Ustrell, mientras que los domingos son el turno de 'Quanta Guerra!' con Eloi Vila.