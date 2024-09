Valeria Ros, despedida de 'Zapeando: desvela que Atresmedia la ha vetado por Broncano

Valeria Ros ha sido despedida de 'Zapeando' tras cinco años como colaboradora e incluso presentadora sustituta. La cómica sigue formando parte del elenco de colaboradores de 'La Resistencia', ahora como 'La Revuelta' en La 1. Sin embargo, Atresmedia no ha permitido que compagine los dos proyectos, provocando su veto del grupo.

Valeria Ros se ha estrenado en 'La Revuelta' este martes 10 de septiembre, donde se ha desvelado el inesperado veto. "Tenemos una problemática con esta persona, porque ella trabaja en Atresmedia", decía David Broncano en directo: "Ya no", respondía Grison. "Ella está en 'Zapeando' y en lo otro de cantar", añadía el presentador, haciendo referencia también a 'Tu Cara Me Suena', pero sus colaboradores lo negaban: "A lo mejor ya no".

"Puede ser que a ella sea a la que hayan zapeado", respondía con humor Sergio Bezos desde el público. "¿La han zapeado? ¿No está en Atresmedia ya? Me sabe mal...",respondía David Broncano, que ha confirmado que se enteraba de la noticia en directo.

"Bueno, a lo mejor si esto no sale muy bien se lo vuelven a pensar", añadía Ricardo Castella, mientras que David Broncano seguía incrédulo: "¿Ya no está allí? No lo sabía...". "A lo mejor le han obligado a elegir y ella ha elegido estar aquí", explicaba Castella en 'La Revuelta'.

| RTVE

Justo después de esta conversación, Valeria Ros entraba al plató ante una advertencia de David Broncano: "Te has equivocado, la has cagado...". "No sabía que ibais a empezar con esto", respondía la cómica. "Esto puede ser perfectamente flor de un día", añadía el presentador, pero Valeria Ros lo tenía claro: "Yo creo que lo vamos a petar".

"Yo no me habría ido de Atresmedia", insistía David Broncano, ante los reproches de la colaboradora: "¿Pero como me haces esto? Igual podía volver, pero ya no, ya queda rarísimo".

Sin embargo, David Broncano seguía dudando de si todo era verdad: "Yo como no sé cuanto de real es...". Sin embargo, Valeria Ros lo confirmaba: "Es real en el sentido de que yo voy a hacer mi sección y por ahora no estoy allí". Además, el presentador aclaraba que ellos no tenían inconvenientes con el resto de cadenas: "Por nuestra parte no hay problema, tú puedes estar en Atresmedia". "Ya lo sé, por eso estoy aquí, los que no me hacen elegir", sentenciaba Valeria Ros.