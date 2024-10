María del Monte paraliza 'Y ahora Sonsoles' con un mensaje directo para Isa Pantoja

Este miércoles, 'Y ahora Sonsoles' abordó el impactante testimonio de Isa Pantoja en 'De Viernes', donde la joven habló abiertamente sobre su drama familiar. Isa Pantoja compartió detalles dolorosos que la llevaron a romper definitivamente los lazos con su entorno más cercano. Una situación que generó gran conmoción en el plató de Antena 3, que contó en directo con María del Monte.

El programa contó con la presencia de María del Monte, quien tras más de dos décadas de silencio se pronunció con prudencia sobre lo sucedido. La cantante no pudo ocultar su dolor ante lo narrado por Isa Pantoja, calificando las experiencias de la joven como una "barbaridad". "Me parece lo más fuerte que yo he oído en mi vida", declaró María del Monte visiblemente afectada.

Pese a su habitual discreción sobre su vida privada, María del Monte quiso dejar un mensaje a Isa Pantoja: "Yo llevo 23 años sin hablar. Voy a seguir sin hablar de nada que tenga que ver con mi vida privada e íntima. Pero sí quiero, porque mi corazón lo necesita, que Isa sepa que estoy aquí, que si me necesita yo estoy aquí como he estado siempre".

"Qué bonito para ella y para todos saber que tiene relación contigo, que eres una señora con sentido común. Y saber que te tiene cerca porque todos hemos pensado: 'Dios mío, pobre mujer, pobre niña'. Saber que estás ahí ofreciéndole la mano, te honra", dijo Sonsoles Ónega en directo.

Además, Sonsoles Ónega centró el debate para centrarse en uno de los detalles más perturbadores del relato de Isa Pantoja: "La cosa del ginecólogo a mí me ha impresionado porque es una desconfianza y es una... ufff". Ante este comentario, María del Monte no pudo contenerse: "Es una barbaridad".

Sonsoles Ónega, coincidiendo con la cantante: "Sí, es una barbaridad, esa es la palabra. Es una barbaridad que no se le hace a nadie, digo yo, igual hemos perdido...".

Finalmente, la tertulia de 'Y ahora Sonsoles' concluyó con una frase contundente de María del Monte, que dejó a todos reflexionando. "Lo peor que le puede pasar al ser humano es que deje de ser humano. Hay cosas que se hacen solo cuando se deja de ser humano", expresó.