Jorge Javier se atreve a decir lo que muchos piensan tras la entrevista de Isa Pantoja

La entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes' sigue dando mucho que hablar, dentro y fuera de los platós de televisión. La joven narró varios episodios dolorosos que vivió durante su infancia y adolescencia en Cantora junto a su familia. El último en pronunciarse ha sido Jorge Javier Vázquez, diciendo lo que muchos piensan de las declaraciones de Isa Pantoja.

"Qué decir de la conmovedora entrevista que dio Isa Pantoja en 'De Viernes'. Qué pena que le haya tocado vivir en una familia tan ruin, tan mezquina, tan carente de los más elementales valores", ha arrancado Jorge Javier Vázquez su blog de Lecturas.

"Isa Pantoja habló en 'De Viernes' pero estoy convencido de que calló mucho. Entiendo que para proteger a su madre, una mujer que ya no me produce ningún tipo de sentimiento. En los últimos años intenté que me diera pena, pero no he insistido mucho en el tema porque me he dado cuenta de que es una tarea infructuosa. Isabel Pantoja es víctima de su soberbia, de su nula empatía y de una megalomanía exacerbada", ha añadido con dureza Jorge Javier Vázquez.

| Mediaset

"Creo que Kiko Rivera escribió el sábado en sus redes contra su hermana tildándola de "víctima". Se equivoca, porque tanto él como Isa Pantoja son las víctimas de esta historia. Víctimas de una familia, "los Pantoja", dominada por la codicia", ha defendido también el presentador a Kiko Rivera.

Además, Jorge Javier Vázquez también ha definido a la tonadillera: "Conozco a Isabel Pantoja desde hace años, tantos como los que me dedico a esta profesión, y ya van unos cuantos. Ha sembrado caos y destrucción a su paso. Ha utilizado a las personas como peldaños para medrar, porque jamás ha dado un paso sin interés de por medio".

De hecho, también ha hablado de su relación con Julián Muñoz: "Trataban a la gente como si fueran sus súbditos, vivían con la certeza de que todo el mundo que pisaban les pertenecía. Pero les pillaron, acabaron en la cárcel y ninguno de los dos remontó jamás. Y menos mal que los trincaron porque de lo contrario habrían alcanzado plusmarcas mundiales de tiranía".

Jorge Javier Vázquez define a Isabel Pantoja

| Antena 3

"Cuando la imagen de Isabel Pantoja no podía estar más deteriorada apareció Kiko Rivera en el 'Deluxe' para hablar de ella en unos históricos especiales titulados 'Cantora: La herencia envenenada'. El traje que le confeccionó fue épico. Kiko describió a la cantante como una mujer que siempre había antepuesto su carrera como cantante y a ella misma a su faceta maternal", recordaba Jorge Javier Vázquez.

"Se me quedó grabado el hecho de que, según Kiko, Pantoja se negó a que su hijo entrara en un centro de desintoxicación por temor a que se hicieran públicos sus problemas con las drogas. Siempre el miedo al qué dirán. A la mirada ajena. La sociedad no podía saber que Pantoja tenía un hijo enfermo y que su hija, llegado el momento, no se iba a casar virgen. Porque ninguna de las dos cosas le venía bien a su carrera"; añadía el presentador.

Además, Jorge Javier Vázquez ha lanzado preguntas a la tonadillera: "¿De verdad piensa Isabel Pantoja que esos son los puntos más negros de su biografía?. ¿Tan desconectada está de la realidad? ¿Acaso no recuerda que ha estado en la cárcel?".

"Siento simpatía por Isa Pantoja. Y también por Kiko Rivera. Lo mejor que han podido hacer es alejarse de Cantora, un lugar tenebroso habitado por miembros de una familia con el corazón helado", ha concluido su opinión Jorge Javier Vázquez.