Raquel Bollo señala duramente a Isa Pantoja para defender a su hijo de su entrevista

Las fuertes declaraciones de Isa Pantoja han reabierto el pasado. Las Mellis no son las únicas que han vuelto a la televisión, también lo ha hecho Raquel Bollo con unas declaraciones en 'Vamos a ver'. La madre de Manuel Cortés ha reaparecido a través del programa de Joaquín Prat, compartiendo su punto de vista.

El clan Pantoja vuelve a estar en el foco mediático. La tonadillera no gana para disgustos, una de las últimas en pronunciarse ha sido María del Monte. La mujer de Inmaculada Casal ha roto su silencio, incluso respondiendo a controvertidas cuestiones, como la de la adopción conjunta.

Ahora bien, la intervención de Raquel Bollo no ha dejado nada en el tintero, la diseñadora ha sido directa contando cómo vio a Isa Pantoja. "No cuadra nada, cuando Dulce se iba de vacaciones, me quedaba yo allí y la que dormía en la habitación con la niña era yo. ¡A la niña se la permitían muchas cosas, incluso que tratase mal a Dulce!", revelaba en exclusiva Raquel Bollo.

| Mediaset

Respecto a las malas contestaciones de Isabel Pantoja a su hija, la diseñadora lo ha desmentido completamente. Raquel Bollo reconoció haber escuchado a la tonadillera "hablar muy bien de Isa Pantoja y adorarla".

"Nunca he escuchado a Isabel hablar mal de su hija. Efectivamente, con quien no tenía buena relación era con su tío y su abuela a raíz de Marbella. Pero, anteriormente, todo era maravilloso", confesaba la diseñadora.

Además, incluso ha desvelado que "he visto a esa niña hartarse de reír y gastarle bromas a su abuela en la cocina de Madrid, mientras la maquillaba y la peinaba". Raquel Bollo asegura en 'Vamos a ver' que la versión de Isa Pantoja no es verdad, manteniendo que "eso no lo he vivido yo".

"Me parece todo tan lamentable. Todos hemos intentado que las cosas se hicieran de buena manera en la familia, pero eso ya está en un punto que es inviable. Todos se han equivocado y han vendido a su familia", confirmaba la diseñadora.

| Mediaset

Por otro lado, no se le ha escapado una de las grandes polémicas: el polémico "manguerazo" que sufrió Isa Pantoja por su hermano. "No fue ningún tipo de limpieza, ¿en qué cabeza cabe? Que lo cuente ella y por qué pasó. Que no quiere decir que esté bien, pero contar que te han hecho una limpieza", soltaba Raquel Bollo.

Las reacciones en el plató de 'Vamos a ver' no se han hecho esperar. La mayoría de colaboradores, incluido el presentador, han denunciado estas palabras acusándola de tener poca empatía con Isa Pantoja. "Me parece terrible el argumento de Raquel Bollo", pronunciaba indignado Pepe del Real.