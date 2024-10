Nacho Abad paraliza 'Código 10' por lo que sucede en pleno directo entre dos hermanos

Esta semana, 'Código 10' ha vivido un momento de gran tensión en su plató debido al cara a cara entre dos herederos del torero Juan Galán: Carlos Aguilar y Juan Pedro. Ambos se enfrentan por la herencia del fallecido diestro, valorada en 100 millones de euros, que incluye propiedades como fincas, hoteles y discotecas.

Desde el inicio, la discusión estuvo cargada de tensiones, obligando a los presentadores a intervenir en varias ocasiones para calmar los ánimos. "En vida de Juan Galán, el cabeza de familia, dijo que había perdido 60.000 euros de una cuenta y que había una firma falsificada", introdujo el tema Nacho Abad en directo.

David Aleman en 'Código 10' mostró las supuestas firmas falsificadas y lanzó una pregunta directa a Juan Pedro: "¿Esa firma la hiciste tú?", a lo que él negó categóricamente cualquier implicación. Este intercambio fue el detonante para que Carlos, visiblemente alterado, se levantara de la mesa y le dijera a Juan Pedro: "Me voy a ir porque no te aguanto más".

Tras un intento de calmar el ambiente, Nacho Abad, molesto, volvió a preguntar a Juan Pedro:"¿Aceptamos que hay unas firmas falsificadas? ¿Sí o no?". La falta de respuesta del invitado llevó al presentador a exclamar: "Joder, macho", y continuó diciéndole: "Te voy a decir una cosa, la verdad no siempre la tiene la justicia. La justicia también se equivoca".

| Mediaset

La tensión llegó a su punto álgido cuando Juan Pedro acusó a su hermano Carlos de manipular a su madre: "Tengo un vídeo de su madre pidiéndome auxilio. La tenéis allí maltratada porque queréis su dinero. Tu hermano y tú la estáis manipulado ¡Chorizo!", le gritó Juan Pedro en pleno directo.

"Tienes un morro que te lo pisas. Déjate de videos. A ti quien te ha criado es mi madre, Isabel, que es la tuya, que te ha cuidado y has abandonado", respondió Carlos.

De este modo, Nacho Abad y David Aleman tuvieron que intervenir para evitar que la situación se saliera de control. "Descalificaciones no", pidió Nacho Abad, visiblemente molesto. Incluso solicitó a sus compañeros que bajaran los micros para que no se escuchasen los gritos en casa.

"No voy a tolerar una puñetera descalificación. No voy a permitir que llames payaso a Juan Pedro, y no voy a permitir que Juan Pedro te diga chorizo. No te voy a permitir que le llames chorizo ni tú payaso", concluyó Nacho Abad en 'Código 10'.