Nacho Abad paraliza 'En Boca de Todos' para denunciar el acoso que está sufriendo

'En Boca de Todos' fue escenario de una denuncia pública por parte de Nacho Abad, coincidiendo con la polémica generada en torno a las amenazas y el acoso sufridos por varias políticas del PP. Dos diputadas, dos senadoras y una eurodiputada compartieron en redes sociales las cartas anónimas que recibieron, plagadas de insultos y amenazas de muerte. Entre los calificativos dirigidos a estas figuras públicas se encuentran términos como "perra sarnosa" y "furcia", revelando el tono de violencia al que se enfrentan.

Una de las afectadas, Ana Vázquez, habitual colaboradora de 'Todo es Mentira', habló en ese programa sobre su situación. "Es verdad que cuando vi la carta esta mañana, cuando llegué al Congreso, por un lado decía ‘no la voy a publicar’ porque parece que te sientes culpable. Eran tantos insultos y amenazas, pero hice una cosa, subirla a las redes y alguna compañera más me dijo que también la había recibido", explicó.

A raíz de este caso, Nacho Abad aprovechó la ocasión para denunciar el acoso que él mismo está sufriendo desde hace tiempo. Durante su intervención, el presentador de 'En Boca de Todos' afirmó que un hombre lo está acosando y amenazando, lo que le ha llevado a tomar acciones legales.

| Mediaset

Nacho Abad hizo hincapié en la necesidad de cambiar las leyes para castigar de forma más severa este tipo de actos. "Si modificamos la ley a todos los que insultan, faltan e injurian a través de redes sociales o por mensajes privados y se les puede identificar debería haber una multa mínima de 100.000 euros, tocar el bolsillo y dejarán de insultar", expresó con contundencia.

En su relato, Nacho Abad explicó la naturaleza de las amenazas que ha estado recibiendo, diferenciando su caso particular de otras formas de acoso más comunes en redes. "A mí no me dicen que culito tienes ni vaya boca... A mí me insultan o me amenazan. Y entonces cuando me insultan o me amenazan lo que quiero es que paguen dinero", recalcó el periodista de 'En Boca de Todos'.

Ante la pregunta de la colaboradora Patricia Cerezo sobre si había denunciado los hechos, Nacho Abad respondió con claridad. "Sí, sí. Yo he denunciado hace una semana a un tío que me está acosando y que me está llamando asesino", sentenció, subrayando así la gravedad de la situación que está viviendo.