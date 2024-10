María del Monte rompe su silencio contando lo que nadie imaginaba sobre Isa Pantoja

María del Monte ha decidido romper su silencio, respecto a la familia Pantoja. Este hecho histórico se ha producido tras preguntarle por las duras declaraciones de Isa Pantoja en 'De Viernes'. El programa de Susanna Griso se ha hecho con el testimonio de la artista.

La entrevista de Isa Pantoja ha traído reacciones de todo tipo. Mientras que una gran mayoría logra empatizar con ella, los más cercanos le dan la espalda. La última en pronunciarse ha sido María del Monte, quien se ha mostrado firme y contundente a la hora de hablar sobre Isa Pantoja.

"Sabéis que yo llevo muchos años en los que he dicho que no tengo nada que decir, pero en esta ocasión sí quiero decir algo. Quiero decir que, si lo que mi ahijada ha contado es así, me parece una solemne barbaridad. Me parece una barbaridad", denunciaba María del Monte, mostrando su apoyo a la hija de Isabel Pantoja.

| Atresmedia

La reportera aprovechó para comunicarle a la artista que "le preguntaron por algún momento feliz e Isa destacó tu figura". Este comentario enterneció a María del Monte, mostrándose más empática y cariñosa que nunca con Isa Pantoja.

"Es alguien a quien he querido, quiero y voy a querer toda la vida, y ella lo sabe", confirmaba la artista. De hecho, la reportera insistió en si habían hablado ambas, algo de lo que María del Monte no quiso hablar. "Eso queda entre nosotras", confesaba la artista.

Además, no es la única cuestión a la que ha respondido María del Monte. La supuesta adopción de manera conjunta ha salpicado a la artista, consiguiendo una rápida respuesta por su parte. "Yo ahí no voy a decir nada y quien diga lo que no debe allá con sus consecuencias", contestó de forma inmediata.

Sin embargo, no quiso acabar su testimonio sin pronunciarse acerca del hecho de que ella hablara por primera vez. "Creo que por primera vez en mi vida, porque creo que hay que hacerlo y mi corazón y mi conciencia me dice que lo haga, he hablado, pero hasta aquí. Me parece una solemne barbaridad", aseguraba.