La gran preocupación de una soltera de 'First Dates' que nadie podría imaginar

Brenda está harta de escuchar "estar soltera está de moda", quiere conocer a su media naranja en 'First Dates'. La soltera es una modelo e influencer que vino desde Madrid y que admite que es tóxica y celosa. Sin embargo, no se quedó corta a la hora de hablar de qué opina de las infidelidades de los hombres.

"Seguro que la caga", así se presentaba Brenda, dejando claro que los hombres son infieles por naturaleza. A su vez, busca en su cita a un hombre que la cuide tanto amorosa como económicamente. "Si yo me puedo dar una vida bien, quiero que el hombre que esté a mi lado también pueda", confesaba.

Rubén apareció en 'First Dates' dispuesto a conocer una chica que le sorprendiera. "Es una chica muy linda, alta y delicada", confesaba el soltero, que se definía como una persona tranquila. La primera impresión de la soltera también fue buena.

"Me ha gustado su vibra y su energía, físicamente también está muy bien", comentaba Brenda. El soltero le contaba a su cita que le encanta viajar. De hecho, trabaja de ello, puesto que es azafato de vuelo, algo que enamoró por completo a la soltera.

Ahora bien, el momento más crucial de la noche no sería la decisión final de 'First Dates', sino la gran preocupación de Brenda. A la soltera le preocupaba que a su cita no le gustara que ella tuviera tantas operaciones estéticas. Pero, lo que ella no se esperaba es el cómo reaccionaría el soltero.

"¿Te importa que esté "tan tuneada"?", preguntaba ansiosa Brenda. La soltera, al ver que a su cita no le incomodaba el tema, decidió adentrarle al soltero en el mundo de las operaciones estéticas. "Me he hecho la nariz, los pechos y un poquito de ácido en los labios", narraba la influencer.

A Rubén no le importaba este tema. Al revés, incluso le gustaba que Brenda le diese tanta importancia a cuidarse el cuerpo. La cita estaba llegando a su fin, y eso significaba que los dos solteros tenían que tomar una gran decisión.

"Me caíste muy bien, me transmites muy buena vibra y me pareces una persona muy noble", le confesaba Brenda al soltero. Rubén, por su parte, también aceptó tener una segunda cita con la modelo. "Me pareces una chica muy guapa, tenemos mucho en común y se puede tener una conversación contigo", expresó el alicantino en 'First Dates'.