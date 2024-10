Gran sorpresa en 'Espejo Público': ficha al colaborador más polémico y odiado

'Espejo Público' anuncia un inesperado y fichaje polémico como colaborador. Este viernes, Nando Escribano sorprendió a todos al anunciar el fichaje de un tertuliano que promete generar tensión entre algunos de los integrantes del programa. El nuevo colaborador es Pelayo Díaz, el estilista que se ha convertido en un rostro de lo más polémico en las últimas semanas.

"Tenemos nuevo chico en la oficina. Este nuevo colaborador de esta sección se va a estrenar el lunes y va a poner muy nervioso o nerviosa", adelantaba Nando Escribano, dejando a sus compañeros intrigados. "¿Me has mirado a mí?", le preguntaba con curiosidad Susanna Griso, presentadora del espacio: "No lo sé, a alguien de esta sección", respondía Nando Escribano, aumentando el suspense.

Tras una pausa publicitaria, Nando Escribano finalmente revelaba el nombre del nuevo fichaje de 'Espejo Público' para su sección de corazón. "Es un hombre que no hay término medio o te cae bien o te cae mal. Yo me llevo bastante bien con él, me gusta porque es una persona muy deslenguada, va a dar mucho juego", añadía.

| RTVE

"Me consta que hay colaboradores y colaboradoras de este programa que igual no les hace gracia su presencia. Y esa persona es Pelayo Díaz", anunciaba Nando Escribano. Al conocer la identidad del nuevo colaborador, Susanna Griso no pudo evitar hacer un comentario:"Eso nos obliga a cuidar mucho más nuestros estilismos".

"Creo que va a dar mucho juego, es un tío que no se calla absolutamente nada", insistía Nando Escribano. Sergio Pérez, por su parte, mostraba entusiasmo ante el posible y polémico dúo que se podría formar: "Y Lomana y él me va a gustar mucho ese team".

Sin embargo, la curiosidad de Susanna Griso no se quedó ahí: "¿Por qué ha tenido pique con Lomana o con quién?", preguntaba. A lo que Nando Escribano respondía, manteniendo el misterio: "Es un tipo que ha tenido polémica con muchos personajes y en concreto con algún colaborador que ya descubriremos".

El fichaje de Pelayo Díaz llega tras su participación en 'MasterChef Celebrity 9', donde fue uno de los concursantes más polémicos. Durante su paso por el talent show, que culminó con su expulsión esta semana, tuvo varios desencuentros con Marina Rivers. Además, recientemente, el estilista se ha visto envuelto en otra controversia por unas desafortunadas declaraciones sobre la gestación subrogada en 'Ni que fuéramos'.