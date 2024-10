'MasterChef Celebrity' vive su expulsión más dura, entre Hiba Abouk y Pelayo Díaz

La competición en 'MasterChef Celebrity' sigue avanzando, y en su última entrega, se vivió una de las expulsiones más duras de la novena edición. Ocurrió tras una dura prueba en la que varios de los aspirantes se jugaron su continuidad, como Pelayo Díaz e Hiba Abouk.

El desafío final se produjo tras la prueba de exteriores, celebrada en Valladolid, donde el equipo azul, compuesto por Pocholo Martínez-Bordiú, Hiba Abouk, Pelayo Díaz, Francis Lorenzo e Inés Hernand, resultó derrotado. Como castigo, estos aspirantes fueron enviados al temido foso, donde tuvieron que demostrar que podían mantenerse en la competición culinaria. Para ello, contaron con la ayuda de dos ganadores de anteriores ediciones de la versión anónima del programa, María Lo y Eneko, quienes les acompañaron durante la prueba.

El jurado planteó un reto original y emotivo: inspirarse en la canción más importante de sus vidas y plasmarla en un plato de alta cocina. Sin embargo, no todos lograron alcanzar el nivel exigido en 'MasterChef Celebrity'. A pesar de los esfuerzos, Hiba Abouk y Pelayo Díaz fueron los dos aspirantes que obtuvieron las peores valoraciones de la noche.

| RTVE

Los chefs no dudaron en criticar duramente las propuestas de ambos, señalando que no cumplieron con las expectativas. En el caso de Pelayo Díaz, su plato fue el que menos gustó a los jueces, lo que selló su destino en el concurso: "He sido el peor. Hay que tener sensatez, elegancia y aceptarlo. Llegar hasta el ecuador es algo más de lo que alguien que guardaba bolsos en la cocina pudiera esperar", declaró Pelayo Díaz tras conocer su expulsión, demostrando una actitud de humildad frente a su salida.

Por su parte, Hiba Abouk, a pesar de obtener una valoración muy similar, fue advertida por los chefs sobre la necesidad de mejorar si desea seguir avanzando en el concurso. El plato de la actriz fue muy pobre y tuvo una valoración igual que el eliminado, aunque tuvieron en cuenta su trayectoria en 'MasterChef Celebrity'.

Con esta eliminación, 'MasterChef Celebrity 9' continúa acercándose a su gran final, y los aspirantes restantes deberán seguir esforzándose al máximo para evitar correr la misma suerte que Pelayo Díaz. El estilista se despidió del programa reconociendo que se marcha del talent show sin haber tenido conexión con Marina Rivers.