Adara Molinero carga contra Isa Pantoja por lo que va a contar a 'De Viernes'

La reaparición de Isa Pantoja en 'De Viernes' para hablar de su madre ya está dando de hablar. Incluso antes de producirse dicha entrevista. Adara Molinero ha sentenciado duramente la decisión de la hija de Isabel Pantoja de acudir al plató para arremeter contra su madre.

El programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, además de analizar este viernes la polémica boda de Ángel Cristo con Ana Herminia, tendrá en plató a Isa Pantoja. La hija de Isabel Pantoja se sentará para sincerarse acerca de todo lo que ha tenido que vivir con su madre. Esta decisión viene después de numerosos desplantes de la tonadillera en los que ha ninguneado a su hija.

La relación entre ambas lleva rota desde hace mucho tiempo. La ausencia de Isabel Pantoja a la boda de su hija marcó un antes y un después. Cabe recordar que Isa Pantoja le pidió a Jorge Javier que fuera su padrino en la ceremonia, algo que la artista no se tomó bien.

| @adara_molinero

"Me he tenido que chocar contra la pared para entender que no va a estar, es como si hubiese perdido una madre por segunda vez. ¿Qué tan grave he hecho para que ella no quiera saber nada de mí?. Me adoptó y como quien abandona a un perro", así expone Isa Pantoja su reaparición en 'De Viernes'.

Tras este avance del programa, las redes sociales se han llenado de comentarios. Por un lado, los más críticos con la artista que no entienden por qué le hace esos feos a su hija. Y, por el otro, los más críticos con la propia Isa Pantoja, que reprochan la actitud de la hija de Isabel Pantoja.

Una de las más duras con Isa Pantoja ha sido Adara Molinero, que ha despotricado de ella en su cuenta de X."Eres más simple que una lechuga. Deja a tu madre en paz ya. Si no hablas de ella no interesas, ¿verdad? Y si no hablas de ella, no hay dinero. Eres la enemiga de tu propia madre", escribía Adara Molinero.