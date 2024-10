Gonzalo Miró responde así a la posible vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

La marcha de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh está llenando de hipótesis y teorías las tertulias televisivas. No se habla de otra cosa que no sea el por qué han tomado esta decisión. Gonzalo Miró se ha sentado en 'Espejo Público' para sacar de dudas a los seguidores del grupo, tras el fuerte rumor de la posible vuelta de Amaia Montero.

El colaborador, que será concursante de la próxima edición de 'Pekín Express', mantuvo una sólida relación con Amaia Montero en 2009. Ahora bien, tras dos años de noviazgo decidieron romper la relación quedándose con la bonita amistad que tenían, y que siguen teniendo. Por tanto, Gonzalo se ha visto obligado a responder a varias dudas acerca de las intenciones de su ex.

"Entre Leire y Amaia, ¿con quién nos quedamos?", comenzaba Susanna poniéndole entre la espada y la pared. Una pregunta que no le hizo gracia al colaborador al soltar un "joder". La presentadora seguía insistiendo preguntándole por si no quería tomar partido.

| Europa Press

"Sí, hombre, joder, pero cómo no voy a tomar partido, por favor", confesaba Gonzalo, admitiendo que se quedaba con Amaia. Las preguntas no se quedaban ahí, no habían hecho nada más que empezar. "¿Qué ha pasado aquí, qué ha ocurrido en esta historia? Ahora mismo esto es Expediente X", pronunciaba intrigada Susanna Griso.

El exnovio de Amaia Montero se negó a responder. "¿Sabes a quién le tienes que preguntar? A Pablo, Xabi, Haritz y Álvaro", declaraba el colaborador, algo que provocó que la periodista prosiguiera. "Pero algo tú sabrás", le soltaba Susana, mientras él le contraatacaba aumentando que "no soy el representante de estos cuatro músicos".

La tensión aumentaba por momentos. Gonzalo Miró no paraba de sentirse incómodo mientras Susanna Griso se limitaba a sacarle información de la forma que fuera. "¿Le han hecho un feo a Leire?", preguntaba la periodista, algo que sacó de sus casillas al colaborador.

"¿Esto tocaba ahora o estáis cambiando la escaleta solo por tenerme aquí sentido?", soltaba bastante indignado Gonzalo. De todas formas, para intentar cerrar el tema, la expareja de Amaia Montero se decidió a hablar tajantemente.

"No sé qué les habrá llevado a tomar esa decisión, pero desde luego son los mismos que en su día decidieron ficharla", contaba el colaborador. Al mismo tiempo, apuntó la presión que puede estar sufriendo Amaia en este momento por parte de los medios. "Todo esto le tiene que afectar en el momento en el que la semana pasada no tenía a un reportero en la puerta de su casa y hoy sí", confesaba Gonzalo.

Antes de finalizar la tertulia, uno de los colaboradores le preguntaba si ella quería volver a la música. "Pero es que Amaia desde que dejó La Oreja de Van Gogh ha tenido una carrera en solitario, es que, que yo sepa, nunca ha dejado de cantar", aseguraba el colaborador, confirmando que ella "está desaparecida por poco tiempo".