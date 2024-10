El monumental enfado de una soltera por lo que hace su cita de 'First Dates'

'First Dates' sigue abriendo sus puertas a cientos de solteros que buscan encontrar su media naranja. En esta ocasión, la atrevida ha sido Encarna, una florista jubilada de Girona con 80 años a sus espaldas que pretende encontrar compañía para pasar la vejez. Sin embargo, lo que ella no se esperaría es que su cita fuera a hablarle de detalles que ni ella quería mencionar.

La soltera reveló al programa de Carlos Sobera que en los últimos años ha conocido a muchos hombres, pero con ninguno ha llegado a funcionar. "La gente es muy rara. Te dicen una cosa y luego es la otra", denunciaba Encarna, harta de que siempre le tomaran el pelo.

Por el otro lado se presentaba Eladio, un militar ya retirado de 82 años de edad. Él también es de Girona y se presentó a 'First Dates' buscando a alguien de su edad. "Para mí, una señora de 60 años no, que la desgracio la vida", sostenía el soltero, que estaba ansioso por encontrar a su media naranja, y que fuera de su misma edad.

| Mediaset

La cita entre los dos solteros comenzó muy bien, coincidiendo en que a los dos les gusta la independencia, pero a la vez quieren compañía en su día a día. Pero, en un momento de la cita, Eladio decidió tocar un tema que no le hacía ninguna gracia a Encarna: el sexo.

"Yo no hablo de eso y menos en la primera cita, que luego nuestros hijos lo ven", pronunció una enfadada Encarna, que no se podía creer lo que estaba viendo. Eladio rectificó reconociendo que había fastidiado la cita metiéndose en ese berenjenal. No obstante, antes de cambiar de tema, quiso dejar claro algo importante: "Yo sigo siendo activo".

Encarna confesó que no es que no le atrajera el soltero, sino que no lo conoce lo suficiente como para hablar de esos temas. La soltera expresó que ya se vería en función de si se siguen conociendo.

La cita estaba llegando a su fin y eso significaba que los dos solteros tenían que tomar una decisión.Eladio sí que tendría una segunda cita con la soltera, al haberse sentido cómodo y considerarla como una mujer simpática. Encarna, por su parte, admitió que ella también tendría una segunda cita, pese a haber tenido el choque a la hora de hablar de sexo.