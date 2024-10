La gran sorpresa de una soltera a su fogosa cita de 'First Dates'

Las primeras impresiones no siempre tienen por qué ser las definitivas. Sin embargo, si un soltero acierta con la primera impresión que da, tiene gran camino hecho. Eso pensó Sacri, una soltera de 51 años que se presentó a 'First Dates' para buscar a un compañero de vida.

La soltera confesó que necesitaba una persona que la escuchara y le diera caña."Eso de que el sexo se olvida, no señores, de 40 para arriba también hay", aseguraba. Sacri es artista, aprovechó que era la primera en entrar para explicarle a Carlos Sobera a qué se dedica.

"Soy fan de Locomía desde que tengo 16 años. Cuando les vi bailar con esos trajes, esos abanicos y esas botas, me enamoré", desvelaba la soltera, dejando claro que se le da genial mover los míticos abanicos. Por otra parte, insistió en que buscaba un hombre que le gustaran los animales y las motos.

| Mediaset

"Los moteros lo hacen bien, poned un motero en vuestra vida, chicas", proseguía la soltera. Al ver a su cita se llevó una gran alegría, Joaquín es un motero, y de los que le gustan a Sacri. La primera impresión de ambos fue buenísima, en esa conversación solo había espacio para motos.

Mientras cenaban, los dos se sinceraron el uno con el otro, reconociendo que habían conectado, debido a su amor por las motos. A medida que iba avanzando la cita, Joaquín le contaba a su cita que él también es artista, ya que tiene con sus amigos moteros un grupo musical.

"Él lo que quiere es seguir disfrutando de la vida y de sus placeres, y uno de esos placeres voy a ser yo", pronunciaba bastante orgullosa la soltera. Joaquín también estaba muy contento con su cita, admitiendo que "es muy risueña, muy activa y me gusta mucho su carácter".

La cita iba llegando a su fin, sin todavía haber sacado Sacri sus queridísimos abanicos. Así que, sin más dilación, la soltera le hizo una demostración a su cita de lo bien que mueve las manos. Tras la actuación, se fundaron en un cálido abrazo.

La decisión final de los dos solteros en 'First Dates' era muy evidente. Tanto Sacri como Joaquín conectaron aceptando darse una segunda cita. "Me lo he pasado muy bien y quiero seguir conociéndola", confesaba Joaquín, a lo que Sacri le respondió firmemente con un "hay que probar a ver si cuaja".